Ponta a povestit cum l-a cunoscut pe Băsescu: „M-am îndrăgostit de el la machiaj. La final, m-a făcut praf”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a povestit în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV cum l-a cunoscut pe Traian Băsescu, cel mai mare rival politic din perioada în care a fost premier.

Cum s-au cunoscut Ponta și Băsescu

„Când îmi dai un minut îți povestesc cum l-am cunoscut pe Traian Băsescu. Am fost la o emisiune la TVR, pe vremea aia era doar TVR-ul cu dezbateri, el era primar general, eu eram tânărul șef al Corpului de Control al primului ministru. Ne-am întâlnit la machiaj și mi-a zis: Băi, ce băiat deștept ești, ce îmi place, ești însurat, că am fete, dacă vrei să îmi fii ginere. M-am îndrăgostit de el la machiaj. Am zis, domnule, uite un om extraordinar…

Am ajuns în emisiune, a pornit emisiunea live și a zis – era atunci, cred că Rodica Culcer, era moderator – și a zis: domnul Ponta zice. Zic, cum să zic eu primul înaintea acestui om extraordinar, acest om bun. Am zis: Să vorbească domnul primar general. Care … și-a scos, așa, avea niște ochelari, i-a pus pe masă și s-a uitat la mine și a zis această slugă ticăloasă a lui Adrian Năstase, un corupt!

Și eu mă uitam… Despre mine vorbește? Că mi-a zis la machiaj că… Mă rog, m-a făcut praf. La final eram alb, mai alb decât laptele ăsta al vostru. Și a venit la mine și mi-a zis: Hai, bă, ce te-ai supărat? Deci asta e întâlnirea mea cu Traian Băsescu, să nu mă invidiați pentru ea”, a povestit Victor Ponta, potrivit

El a mai spus că, de-a lungul timpului, a fost trădat de Crin Antonescu, Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu, și pe Traian Băsescu, Mircea Geoană și Alin Văcaru (politician de la Pro România).

Cum își descrie Ponta contracandidații

În aceeași emisiune, Victor Ponta pe care le au adversarii săi, iar lui îi lipsesc: „Crin Antonescu – E frumos ca un Nokia banană; Nicușor Dan – Nefăcând nimic nu greșești; George Simion – N-aș putea să fiu șef de galerie, nu pot să țip ca el. Elena Lasconi – Ea chiar crede ca l-ar putea bate pe Donald Trump. E un gen de încredere pe care nu-l am”.