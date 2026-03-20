Președintele Nicușor Dan a mulțumit pentru contribuția țării sale la constituirea Grupul NATO de la Cincu. Cei doi șefi de stat au avut o întrevedere, vineri, 20 martie, la Bruxelles.

Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu regele Belgiei

Şeful statului român se află pentru două zile, într-o vizită la Bruxelles, în marja summitului Uniunii Europene. Președintele Nicușor Dan a avut discuții cu secretarul general al , Mark Rutte, dar și cu Regele Philippe al Belgiei. Întrevederea cu acesta din urmă a avut loc vineri, la Castelul Regal din Laeken.

Nicușor Dan i-a mulțumit Regelui Philippe al Belgiei pentru contribuţia belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu. Președintele a descris acest demers „drept un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”.

„O onoare şi o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuţie foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relaţiile dintre România şi Belgia. I-am mulţumit Majestăţii Sale pentru contribuţia belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”, a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu șeful NATO

Joi, președintele Nicuşor Dan a avut o întrevedere, la sediul Alianţei Nord-Atlantice, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ulterior, el a participat, în cursul aceleași după-amiezi, la reuniunea Consiliului European.

Președintele României a discutat cu secretarul general al NATO despre securitatea României și a Flancului Estic, dar și despre consolidarea capabilităților NATO. Un alt subiect abordat a fost legat de situația conflictuală din Marea Neagră și amenințările hibride. Secretarul general al NATO, , va veni în România, la Summitul B9,programat în luna mai, a anunțat șeful statului.

„Am discutat despre securitatea României și a Alianței și, așa cum a spus domnul secretar general, România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic, deci și pentru România, în cadrul programului „Santinela Estului”. Am discutat despre Marea Neagră, iar NATO va avea o întâlnire pe subiectul unui hub de securitate înainte de marele summit NATO de la Ankara. De asemenea, am abordat provocările care vin din zona hibridă, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai mult.

L-am informat despre discuțiile pe care le-am avut cu partenerii din Ucraina și am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că este vorba despre securitatea Europei. Bineînțeles, am discutat și despre acordul pe care l-am avut cu Ucraina privind coproducția de drone și echipamente împotriva dronelor. Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică și, după cum știți, în urmă cu una-două săptămâni, România s-a poziționat clar, găzduind echipamente defensive americane”, a declarat Nicușor Dan la conferința de presă