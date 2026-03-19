Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România? Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună la Bruxelles, după o întrevedere axată pe securitatea regională și globală.

Printre subiectele abordate s-au numărat tensiunile din Orientul Mijlociu, rolul Statelor Unite în NATO și securizarea rutelor maritime strategice.

Ce spune Mark Rutte despre Iran și tensiunile internaționale

Mark Rutte a fost întrebat dacă Donald Trump este dezamăgit de unii aliați pentru că nu l-au ajutat cu securizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și dacă va afecta în vreun fel implicarea Statelor Unite în NATO. De asemenea, a mai fost întrebat dacă mai funcționează buna relația personală pe care o are cu președintele SUA.

“În primul rând, în acest context cu aliații de pe tot teritoriul , ne dăm seama că suntem de acord, așa cum am făcut-o întotdeauna, că este esențial ca Iranul să nu aibă capacități nucleare sau capacități de rachete realistice.

SUA, practic, reduce aceste capacități ale Iranului și este un lucru foarte important.

Este vital pentru Israel și un Iran cu capacități nucleare ar fi fost o amenințare foarte gravă pentru viitorul Israelului, însă, și pentru întregul Orient Mijociu și pentru Europa.”

De ce este Strâmtoarea Ormuz atât de importantă

Șeful NATO a atras atenția asupra rolului strategic al Strâmtoarea Ormuz, subliniind că blocarea acesteia ar avea consecințe majore la nivel global.

“În privința , toată lumea este de acord că această strâmtoare nu poate rămâne închisă. Trebuie să se deschidă cât mai rapid cu putință.

Este crucial pentru economia mondială și este important pentru că e inacceptabil ca o astfel de rută marină să nu poată fi folosită din cauza acestor amenințări prezente acolo.

În ceea ce privește aliații, aceștia discută cu Statele Unite și între ei cea mai bună modalitate de a continua pentru a putea gestiona această mare problemă de securitate.

Vreau să mai adaug și că am toată încrederea că aliații, ca întotdeauna, vor face totul pentru a ne sprijini interesul comun, așa cum facem întotdeauna. Deci vom lupta și pe viitor”, a mai spus Rutte.

Ce-a primit România la schimb în urma colaborării cu SUA

Întrebat ce beneficii concrete a primit România pentru permiterea utilizării bazelor militare de către Statele Unite pentru operațiuni legate de Iran, Nicușor Dan a explicat că nu a fost vorba despre o negociere clasică.

“După cum știți, au fost mai multe componente. Două dintre aceste componente întăresc Scutul de la Deveselu, deci este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care Scutul de la Deveselu o apără și bineînțeles că noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu Statele Unite, dar nu a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o.”, a răspuns șeful statului.