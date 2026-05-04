PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru

Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că între PSD și AUR s-ar contura un „plan secret” politic până în 2028, al cărui obiectiv final ar fi preluarea totală a puterii în stat, printr-o alianță etapizată care să ducă la formarea unei majorități hegemonice și la eliminarea opoziției instituționale.

Planul dezvăluit de Alexandru Muraru

Potrivit acestuia, moțiunea de cenzură nu ar fi doar un simplu demers parlamentar, ci actul fondator al unui proiect politic comun, menit să unească electoratul „suveranist” cu cel „etatist”, să blocheze reformele structurale și să readucă controlul complet asupra aparatului de stat.

Muraru afirmă că planul ar fi fost discutat după alegerile pentru Primăria Capitalei și definitivat înainte de consultarea internă din PSD din 20 aprilie. Liberalul susține că în nucleul de coordonare s-ar afla nume precum Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manea, respectiv George Simion și Petrișor Puiu.

În viziunea sa, proiectul ar reprezenta o revenire la ceea ce el numește „paradigma Dragnea” – un model bazat pe clientelism, capturarea instituțiilor și distribuirea discreționară a resurselor publice.

Etapa I: 2026 – mijlocul lui 2027, guvern minoritar PSD susținut tacit de AUR

Prima fază ar presupune instalarea unui guvern minoritar PSD, fie politic, fie tehnocrat, susținut din Parlament de , fără o alianță formală. Scopul ar fi evitarea costului electoral al unei coabitări oficiale, dar cu menținerea unei coordonări strategice. În această perioadă, AUR ar urma să intre gradual în mecanismele guvernării „cu luminile stinse”, fără portofolii ministeriale, dar cu acces la agenții, autorități, funcții de subsecretari de stat și poziții deconcentrate în teritoriu.

Muraru susține că această etapă se bazează pe compatibilitatea electorală dintre cele două partide: teme comune precum retorica anti-UE, discursul anti-globalist, reflexele paternaliste și opoziția față de reformele economice structurale. Tema centrală ar deveni „recuperarea controlului asupra statului din mâinile forțelor externe”, o formulă care ar unifica cele două baze electorale.

Etapa II: 2027 – începutul lui 2028, oficializarea alianței și ofensiva instituțională

A doua etapă ar marca trecerea de la colaborarea tacită la una explicită: un guvern PSD–AUR cu miniștri AUR în Executiv și lansarea proiectului politic comun pentru alegerile din 2028. În paralel, Muraru vorbește despre tensiuni majore cu președintele României și despre posibilitatea unei confruntări instituționale care să slăbească funcția prezidențială.

Un punct esențial ar fi schimbarea a trei judecători la Curtea Constituțională în iunie 2028, ceea ce, în interpretarea sa, ar crea premisele pentru validarea unor decizii controversate și blocarea contraofensivei instituționale. În paralel, electoratul ar fi obișnuit treptat cu ideea că o colaborare PSD–AUR este nu doar posibilă, ci necesară, iar structurile celor două partide ar intra într-o compatibilizare de facto, de la centru până în teritoriu.

Etapa III: 2028, suspendarea președintelui și capturarea completă a puterii

Potrivit scenariului prezentat de Muraru, momentul decisiv ar veni în 2028, când suspendarea președintelui ar deveni instrumentul-cheie pentru declanșarea unei secvențe electorale sincronizate: referendum de demitere, alegeri locale și parlamentare desfășurate simultan sau foarte apropiat, plus propulsarea unui candidat radical către Palatul Cotroceni.

Miza finală ar fi obținerea unui scor de peste 50%+1 prin valorificarea rețelei administrative locale – aproximativ 1.700 de primari și majorități județene – și prin eventuale candidaturi sau liste comune PSD–AUR. În acest fel, alianța ar putea controla simultan Guvernul, Parlamentul, administrația locală și Președinția. Muraru descrie acest scenariu drept un „blitzkrieg politic” menit să ducă la o guvernare monocoloră în perioada 2028–2030.

Alexandru Muraru: „un regim de sorginte belarusă”

Liderul PNL merge și mai departe și afirmă că scopul final ar fi instaurarea „unui nou regim politic în România, de sorginte belarusă”, caracterizat prin izolare internațională, control total asupra instituțiilor, frică și abandonarea valorilor euro-atlantice. El susține că PSD recurge la această strategie deoarece reformele promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan ar afecta direct rețelele de privilegii, sinecurile și mecanismele clientelare consolidate în timp.

Muraru avertizează că această alianță nu ar fi una conjuncturală, ci un proiect de putere pe termen lung, menit să reconfigureze profund statul român și să blocheze definitiv reformele. În opinia sa, nota de plată nu ar fi achitată de politicienii implicați, ci de cetățeni, prin instabilitate, pierderea încrederii investitorilor și deteriorarea relațiilor cu partenerii europeni.