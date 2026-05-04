Ana Beatrice
04 mai 2026, 15:32
Sursă Foto: magnific.com
România face un pas important spre viitorul tehnologiei. Prima fabrică de inteligență artificială, RO AI Factory, ar putea deveni operațională încă din prima parte a anului 2027. Proiectul, de amploare europeană, este găzduit de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică din București. Anunțul a fost făcut luni de directorul general, Adrian-Victor Vevera, informează Agerpres.

Ce a anunțat ICI București despre lansarea RO AI Factory

„Începând de anul acesta, România are un proiect european pe hartă: prima fabrică de inteligenţă artificială RO AI Factory. El va fi găzduit la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti. Suntem hosting entity al acestui proiect. Împreună cu un consorţiu vom dezvolta partea de service, din care face parte Politehnica Bucureşti, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Institutul de Inteligenţă Artificială din Cluj, Institutul de Bioresurse. Acest proiect nu vine din neant. ICI este de cel puţin 4 ani de zile implicat în proiectele europene pe Hypercomputing. Suntem centrul naţional de competenţe pentru Hypercomputing.

Am intrat după aceea în proiectul gestionat de cei de la Barcelona Supercomputing Center, o fabrică de inteligenţă artificială care vine pe structura supercomputerului de la Barcelona. Suntem prinşi în aceste proiecte, dar a venit momentul, în al treilea val al dezvoltării reţelei de inteligenţă artificială europeană: România a pus un steag pe hartă. Suntem aici, suntem prezenţi şi sperăm că anul viitor, undeva în luna martie, aprilie, mai, depinde cum o să evolueze acest proiect, să fie total funcţional. Vom deschide porţile pentru a fi parte în acest ecosistem”, a declarat Adrian-Victor Vevera în cadrul deschiderii oficiale a evenimentului „Bucharest Leaders Summit: United for a Better World”.

Cum construiește România ecosistemul pentru inteligența artificială

Construcția ecosistemului RO AI Factory este deja în plină desfășurare. ICI București a lansat invitații către mediul privat, public, academic și de cercetare pentru a se alătura ca parteneri. Potrivit lui Adrian-Victor Vevera, inteligența artificială trebuie privită atât ca o oportunitate, cât și ca o provocare. El a subliniat că este esențial ca aceasta să fie folosită pentru a crește eficiența, fără a înlocui decizia umană.

„Este o provocare în relaţia cu oamenii, nu numai oamenii sunt o provocare, şi tehnologia este o provocare. Trebuie să luăm în calcul că inteligenţa artificială este un instrument, este o tehnologie, trebuie să o folosim ca să ne sporim capacitatea şi randamentul, nu să o lăsăm să înlocuiască partea de decizie”, a adăugat acesta.

În același timp, șeful instituției atrage atenția că inteligența artificială devine un element esențial în orice tip de conflict. Fie că este vorba despre războaie clasice sau despre cele din sfera digitală, AI are un rol tot mai important.

„Este parte în ceea ce înseamnă zona de securitate cibernetică, este parte în zona de manipulare a datelor, pentru că deepfake-ul îl vedem. Inteligenţa artificială poate să genereze foarte multe lucruri care, bineînţeles, pot să fie reale sau nu. În ceea ce priveşte partea de inteligenţă artificială, trebuie să luăm în calcul zona de seturi de date pentru că seturile de date devin o armă în orice conflict viitor. Datele vor fi în viitor acea mină de aur. Sunt deja”, a spus el.

Ce riscuri și soluții aduce tehnologia pentru viitorul României

În fața noilor provocări, România trebuie să fie mult mai vigilentă și mai bine pregătită în raport cu evoluția tehnologică. Acest lucru a fost subliniat de Adrian-Victor Vevera.

„Nu mai este niciun secret că există aplicaţii care sunt folosite pentru ceea ce înseamnă partea de securitate. E vorba de Palantir (Palantir Technologies – companie americană specializată în software de analiză a datelor), care a început dinainte de 2020. Orice conflict al viitorului va însemna şi această îmbinare între om şi tehnologie. Rămâne de discutat cum va fi folosită etic tehnologia. Ca să protejăm România, trebuie să înţelegem tehnologia. Suntem înconjuraţi de tehnologie – şi până la urmă contează ca finalul să fie ceea ce ne dorim, acea Românie mare, prosperă, frumoasă, în care să ne dorim să trăim şi pe care să o pregătim pentru copiii şi nepoţii noştri, să fie construită de noi cu ajutorul tehnologiei.

Nu vom mai putea să facem nimic fără tehnologie, însă este esenţial să nu se piardă acea conexiune între oameni, să nu se piardă acea relaţionare, să se creeze punţile pentru că, până la urmă, fără acea strângere de mână, nu rămân decât date, nu rămân decât lucruri plate, lucruri lipsite nu de viaţă, ci lipsite de emoţie şi de empatie”, a mai precizat Adrian-Victor Vevera, notează sursa menționată.

