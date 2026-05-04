Kelemen Hunor a anunțat că parlamentarii vor rămâne în bănci în timpul dezbaterii și votului moțiunii de cenzură, programat pentru marți.

Kelemen Hunor anunță ce face UDMR

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă la ședința în care se va dezbate şi vor spune „prezent, nu votez”. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Kelemen Hunor. Formațiunea maghiară se confruntă în prezent cu mari probleme din cauza susținerii pe care a dat-o partidului condus de Viktor Orban, la alegerile din Ungaria.

„Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Așa cum bănuiți, vom sta în bancă și vom spune ‘prezent, nu votez’. Asta e decizia grupurilor reunite. Din partea grupurilor reunite va vorbi mâine domnul senator Turos Lorand. Eu mâine nu voi fi în București, este înmormântarea fostului nostru președinte executiv Takacs Csaba”, a preciza șeful UDMR.

Kelemen Hunor speră ca moțiunea să nu treacă

Kelemen Hunor și-a exprimat speranța ca moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD și AUR să pice la votul din . El spune că au mai fost situații în care parlamentarii care au semnat un astfel de document s-au răzgândit la vot.

„Sper că nu vor fi 233 de voturi și guvernul Bolojan poate să meargă mai departe. Au fost câteva anunțuri că nu vor vota moțiunea. Am mai văzut scene în care nu toți au votat moțiunea semnată”, a precizat politicianul UDMR.

Politicianul maghiar a precizat că nu a negociat nimic în aceste zile în ce privește moțiunea de cenzură. Pe de altă parte, a precizat că nu are cunoștințe despre ce se va întâmpla cu grupul minorităților naționale. Kelemen Hunor a precizat că nu a vorbit în aceste zile cu Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților. Se pare că mai mulți parlamentari ai acestui grup și-ar fi exprimat intenția de a vota moțiunea de cenzură.

Bolojan nu are încredere în proprii parlamentari

Parlamentarii PNL vor ieși din sala plenului în momentul votului pe moțiunea de cenzură. Este decizia care a fost luată în ședința pe care au avut-o cu președintele partidului Ilie Bolojan.

Anterior, potrivit unor surse politice, se stabilise ca deputații și senatorii PNL să rămână în bănci, așa cum a anunțat Kelemen Hunor că vor face și cei de la UDMR.

Când ar fi fost nominalizați, să meargă la urne, aceștia urmau să se ridice și să spună: „Prezent! Nu votez!”