Cameron Diaz și Benji Madden au deschis un nou capitol în viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară.

Vestea a fost făcută publică luni, 4 mai, când artistul a postat pe Instagram o imagine cu o corabie de pirați. Ulterior, a dezvăluit și numele băiețelului lor, Nautas Madden, informează .

Cum au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil

Artistul a împărtășit vestea într-un mod emoționant, spunând că el și sunt „fericiți, entuziasmați și profund recunoscători” pentru nașterea micuțului Nautas Madden.

Pe micuț l-a întâmpinat cu un mesaj plin de iubire: „Bine ai venit pe lume, fiule!”. Postarea a fost însoțită de o ilustrație cu o corabie de pirați.

„Ne place viața alături de familie – copiii noștri sunt sănătoși și fericiți și suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune”, se mai arată în postarea lui Benji Madden.

Vezi această postare pe Instagram

Cum a evoluat relația celor doi de-a lungul anilor