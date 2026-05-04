Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei

Ana Beatrice
04 mai 2026, 16:02
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil
  2. Cum a evoluat relația celor doi de-a lungul anilor
  3. Ce spune Cameron Diaz despre alegerea de a deveni mamă mai târziu

Cameron Diaz și Benji Madden au deschis un nou capitol în viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară.

Vestea a fost făcută publică luni, 4 mai, când artistul a postat pe Instagram o imagine cu o corabie de pirați. Ulterior, a dezvăluit și numele băiețelului lor, Nautas Madden, informează People.

Cum au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil

Artistul a împărtășit vestea într-un mod emoționant, spunând că el și Cameron sunt „fericiți, entuziasmați și profund recunoscători” pentru nașterea micuțului Nautas Madden.

Pe micuț l-a întâmpinat cu un mesaj plin de iubire: „Bine ai venit pe lume, fiule!”. Postarea a fost însoțită de o ilustrație cu o corabie de pirați.

„Ne place viața alături de familie – copiii noștri sunt sănătoși și fericiți și suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune”, se mai arată în postarea lui Benji Madden.

Cum a evoluat relația celor doi de-a lungul anilor

Relația lor a început în mai 2014 și a evoluat surprinzător de rapid. A culminat cu o logodnă discretă înainte de Crăciunul aceluiași an, potrivit presei de la Hollywood. La scurt timp, pe 5 ianuarie 2015, cei doi au spus „da” într-o ceremonie intimă, organizată acasă, în Beverly Hills, inspirată din tradițiile evreiești.

Între timp, și-au construit o familie frumoasă și au trei copii. Fiica lor, Raddix Wildflower Madden, a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat, iar băieții se numesc Cardinal și Nautas. Deși sunt în lumina reflectoarelor, Cameron Diaz și Benji Madden aleg să păstreze viața de familie cât mai privată. Mai mult, evită să vorbească despre copii și îi protejează de expunerea publică.

Ce spune Cameron Diaz despre alegerea de a deveni mamă mai târziu

Maternitatea la o vârstă mai înaintată este un subiect despre care Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, vorbește deschis. Chiar dacă își protejează copiii de atenția publică, nu evită acest subiect. Într-un interviu acordat pentru BBC Radio 2 în martie 2022, actrița a recunoscut că situația ei este diferită față de cea a altor mame.

„Femeile care au copii la vârsta mea sunt, la propriu, cu 20 de ani mai tinere și este o situație interesantă, pentru că eu nu mai sunt la acea vârstă”, a declarat aceasta.

De asemenea, într-o discuție din 2020 cu Naomi Campbell, Diaz a abordat subiectul și cu umor. „Când ai vârsta mea și alegi să faci asta, este o decizie cu adevărat asumată. Trebuie cu adevărat să muncești pentru asta”. A încheiat în stilul ei relaxat: „Singura presiune pentru mine este că trebuie să trăiesc până pe la 107 ani, știi? Deci nicio presiune!”.

