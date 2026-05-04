Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a dat de înțeles că PSD n-a depus moțiunea de cenzură cu AUR neapărat pentru a-l îndepărta pe politicianul Ilie Bolojan (PNL) din funcția de premier, ci mai degrabă pentru „corectarea unei direcții care nu mai funcționează”. Acesta a mai susținut că e nevoie de nouă majoritate pro-europeană, dar care să „corecteze dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni”. Manda s-a arătat apoi convins că moțiunea de cenzură va trece.

Manda, numărul 2 în PSD, mesaj înainte de moțiune

„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor.

Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă și pentru a crea premisele unei guvernări funcționale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai.

Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil și predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni.

Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcții care nu mai funcționează.

România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investițiile și oferă o direcție clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni.

PS: Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”, a transmis Claudiu Manda,

depusă de PSD și AUR pentru dărâmarea Guvernului Bolojan va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai.