Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor

Momentul votului moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR e tot mai aproape. Atât PNL și USR cât și cei de la AUR și PSD negociază la bucată fiecare vot. Ilie Bolojan nu vrea să scape niciun detaliu și le-a dat liberalilor un ordin strict.

Ordinul dat de Bolojan liberalilor

Ilie Bolojan a discutat cu parlamentarii PNL ca mâine, la votul pe motiunea de cenzură, senatorii și deputatii PNL să fie prezenți în bănci , dar să nu voteze. A fost însă doar discuția inițială.

Până la urmă s-a ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi ca parlamentarii PNL să iasă din sală în momentul votului moțiunii de cenzură.

Asta deși, premierul a primit de peste tot asigurări că liberalii nu îl vor trăda și vor merge până la capăt cu el.

Cea mai recentă asigurare a venit de la liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a declarat luni că este exclus ca parlamentarii PNL să voteze împotriva Guvernului Bolojan, menționând că, dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament, el nu se așteaptă la o revoltă în partid și liberalii vor merge tot cu Ilie Bolojan ca propunere de premier.

Cum încearcă liberalii să oprească moțiunea

În paralel cu cererea premierului, apropiați de conducerea partidului duc negocieri de ultim moment. Aceștia încearcă să îi convingă pe colegii din alte formațiuni să nu voteze moțiunea. Țintele principale ale acestor discuții sunt parlamentari din PACE, POT, SOS, neafiliați, dar și unii aleși din AUR. Deocamdată, rezultatele sunt limitate, însă negocierile continuă, susțin surse politice citate de stiripesurse.ro.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură inițiate de și AUR sunt programate pentru marți, 5 mai. Documentul este semnat de 254 de parlamentari, conform anunțului făcut în plenul reunit al Parlamentului. Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan să treacă, iar Guvernul să fie demis, este nevoie de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.