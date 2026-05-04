B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor

Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor

Adrian A
04 mai 2026, 15:39
Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ordinul dat de Bolojan liberalilor
  2. Cum încearcă liberalii să oprească moțiunea

Momentul votului moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR e tot mai aproape. Atât PNL și USR cât și cei de la AUR și PSD negociază la bucată fiecare vot. Ilie Bolojan nu vrea să scape niciun detaliu și le-a dat liberalilor un ordin strict.

Ordinul dat de Bolojan liberalilor

Ilie Bolojan a discutat cu parlamentarii PNL ca mâine, la votul pe motiunea de cenzură, senatorii și deputatii PNL să fie prezenți în bănci , dar să nu voteze. A fost însă doar discuția inițială.

Până la urmă s-a ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi ca parlamentarii PNL să iasă din sală în momentul votului moțiunii de cenzură.

Asta deși, premierul a primit de peste tot asigurări că liberalii nu îl vor trăda și vor merge până la capăt cu el.

Cea mai recentă asigurare a venit de la liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a declarat luni că este exclus ca parlamentarii PNL să voteze împotriva Guvernului Bolojan, menționând că, dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament, el nu se așteaptă la o revoltă în partid și liberalii vor merge tot cu Ilie Bolojan ca propunere de premier.

Cum încearcă liberalii să oprească moțiunea

În paralel cu cererea premierului, parlamentarii PNL apropiați de conducerea partidului duc negocieri de ultim moment. Aceștia încearcă să îi convingă pe colegii din alte formațiuni să nu voteze moțiunea. Țintele principale ale acestor discuții sunt parlamentari din PACE, POT, SOS, neafiliați, dar și unii aleși din AUR. Deocamdată, rezultatele sunt limitate, însă negocierile continuă, susțin surse politice citate de stiripesurse.ro.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR sunt programate pentru marți, 5 mai. Documentul este semnat de 254 de parlamentari, conform anunțului făcut în plenul reunit al Parlamentului.  Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan să treacă, iar Guvernul să fie demis, este nevoie de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.

Tags:
Citește și...
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Politică
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Politică
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Politică
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Politică
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
Politică
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Politică
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele
Politică
Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele
Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”
Politică
Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”
Ultima oră
17:42 - Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei