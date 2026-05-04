B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele

Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele

Ana Maria
04 mai 2026, 15:27
Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL
  2. Deputatul care a părăsit PSD: Cum influențează această mutare votul pe moțiunea de cenzură
  3. Ce arată calculele actuale din Parlament după ce un deputat a părăsit PSD
  4. Ce scenarii se conturează după votul moțiunii
  5. Ce semnal transmite această mutare politică

PNL își întărește poziția înainte de moțiunea de cenzură după ce deputatul Alexandrin Moiseev a părăsit PSD și a trecut la PNL.

Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL

Într-un moment politic extrem de tensionat, cu doar câteva zile înainte de votul pe moțiunea de cenzură, tabăra liberală reușește să își consolideze poziția în Parlament. Alexandrin Moiseev, ales inițial pe listele SOS și afiliat ulterior grupului PSD, a decis să își continue activitatea în cadrul Partidului Național Liberal.

Decizia a fost oficializată printr-o solicitare transmisă conducerii Camerei Deputaților:

„Subsemnatul, Alexandrin Moiseev, deputat ales în circumscripția electorală nr. 7 Botoșani, vă rog să luați act de faptul că, începând cu data de 29 aprilie a.c., îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și îmi voi continua activitatea ca deputat afiliat Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal”.

Deputatul care a părăsit PSD: Cum influențează această mutare votul pe moțiunea de cenzură

Schimbarea de tabără vine într-un context în care fiecare vot contează decisiv. Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură programată pe 5 mai 2026, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului.

Estimările arată că șansele ca moțiunea să treacă sunt relativ ridicate, situându-se între 60 și 70%, însă rezultatul nu este sigur. Votul se va desfășura în mod secret, cu bile, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a rezultatului final.

Ce arată calculele actuale din Parlament după ce un deputat a părăsit PSD

În acest moment, PSD și AUR cumulează aproximativ 220 de parlamentari, la care se adaugă sprijinul parțial al grupului PACE. După o retragere din acest grup, numărul susținătorilor moțiunii din PACE a scăzut la 11 senatori.

Astfel, totalul estimat ajunge la 231 de voturi sigure din partea PSD, AUR și PACE, foarte aproape de pragul necesar pentru demiterea Guvernului.

Rămâne însă de văzut cum vor vota parlamentarii din alte grupuri, precum POT, SOS, neafiliații sau reprezentanții minorităților naționale. În aceste condiții, doar câteva voturi pot înclina decisiv balanța.

Ce scenarii se conturează după votul moțiunii

În funcție de rezultatul votului, scena politică ar putea intra într-o nouă etapă de reconfigurare. Printre variantele luate în calcul se numără formarea unei coaliții largi pro-europene, care să includă PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără actualul premier, potrivit Știripesurse.

De asemenea, se discută despre posibilitatea desemnării unui nou prim-ministru, fie din rândul liberalilor, fie un tehnocrat acceptat de toate părțile. O altă variantă ar fi un guvern format fără PSD, în jurul PNL, USR și UDMR.

Nu în ultimul rând, există și scenariul unei formule parlamentare în care PSD și AUR ar colabora pentru susținerea unui nou executiv, fie direct, fie punctual.

Ce semnal transmite această mutare politică

Trecerea lui Alexandrin Moiseev în tabăra liberală indică faptul că negocierile din culise sunt în plină desfășurare, iar echilibrul de forțe rămâne fragil. Într-un Parlament extrem de fragmentat, fiecare transfer sau schimbare de poziție poate avea un impact major asupra viitorului guvernării.

Tags:
Citește și...
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Politică
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Politică
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Politică
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Politică
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
Politică
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Politică
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor
Politică
Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor
Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”
Politică
Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”
Ultima oră
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
15:57 - Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate