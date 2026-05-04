PNL își întărește poziția înainte de moțiunea de cenzură după ce deputatul Alexandrin Moiseev a părăsit PSD și a trecut la PNL.

Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL

Într-un moment politic extrem de tensionat, cu doar câteva zile înainte de votul pe de cenzură, tabăra liberală reușește să își consolideze poziția în Parlament. Alexandrin Moiseev, ales inițial pe listele SOS și afiliat ulterior grupului PSD, a decis să își continue activitatea în cadrul Partidului Național Liberal.

Decizia a fost oficializată printr-o solicitare transmisă conducerii Camerei Deputaților:

„Subsemnatul, Alexandrin Moiseev, deputat ales în circumscripția electorală nr. 7 Botoșani, vă rog să luați act de faptul că, începând cu data de 29 aprilie a.c., îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și îmi voi continua activitatea ca deputat afiliat Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal”.

Deputatul care a părăsit PSD: Cum influențează această mutare votul pe moțiunea de cenzură

Schimbarea de tabără vine într-un context în care fiecare vot contează decisiv. Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură programată pe 5 mai 2026, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului.

Estimările arată că șansele ca moțiunea să treacă sunt relativ ridicate, situându-se între 60 și 70%, însă rezultatul nu este sigur. Votul se va desfășura în mod secret, cu bile, ceea ce face dificilă anticiparea exactă a rezultatului final.

Ce arată calculele actuale din Parlament după ce un deputat a părăsit PSD

În acest moment, PSD și AUR cumulează aproximativ 220 de parlamentari, la care se adaugă sprijinul parțial al grupului PACE. După o retragere din acest grup, numărul susținătorilor moțiunii din PACE a scăzut la 11 senatori.

Astfel, totalul estimat ajunge la 231 de voturi sigure din partea PSD, AUR și PACE, foarte aproape de pragul necesar pentru demiterea Guvernului.

Rămâne însă de văzut cum vor vota parlamentarii din alte grupuri, precum POT, SOS, neafiliații sau reprezentanții minorităților naționale. În aceste condiții, doar câteva voturi pot înclina decisiv balanța.

Ce scenarii se conturează după votul moțiunii

În funcție de rezultatul votului, scena politică ar putea intra într-o nouă etapă de reconfigurare. Printre variantele luate în calcul se numără formarea unei coaliții largi pro-europene, care să includă PSD, PNL, USR și UDMR, dar fără actualul premier, potrivit .

De asemenea, se discută despre posibilitatea desemnării unui nou prim-ministru, fie din rândul liberalilor, fie un tehnocrat acceptat de toate părțile. O altă variantă ar fi un guvern format fără PSD, în jurul PNL, USR și UDMR.

Nu în ultimul rând, există și scenariul unei formule parlamentare în care PSD și AUR ar colabora pentru susținerea unui nou executiv, fie direct, fie punctual.

Ce semnal transmite această mutare politică

Trecerea lui Alexandrin Moiseev în tabăra liberală indică faptul că negocierile din culise sunt în plină desfășurare, iar echilibrul de forțe rămâne fragil. Într-un Parlament extrem de fragmentat, fiecare transfer sau schimbare de poziție poate avea un impact major asupra viitorului guvernării.