ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme

Iulia Petcu
04 mai 2026, 16:33
Cuprins
  1. De ce verifică ANAF tot mai atent veniturile persoanelor fizice
  2. Ce documente recomandă consultanții fiscali
  3. Ce riscuri apar dacă lipsesc actele justificative

Autoritățile fiscale și-au concentrat atenția în ultimele săptămâni asupra persoanelor care obțin venituri din surse diferite de salariu, de la chirii și agricultură până la investiții online. În paralel, termenul pentru depunerea declarației unice se apropie, iar specialiștii avertizează că lipsa organizării poate aduce costuri suplimentare.

De ce verifică ANAF tot mai atent veniturile persoanelor fizice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a crescut ritmul inspecțiilor direcționate către contribuabilii care realizează câștiguri din activități extrasalariale, mai ales în domenii unde monitorizarea automată rămâne mai dificilă.

Printre zonele urmărite mai atent se numără veniturile din închirierea proprietăților, activitățile agricole, tranzacțiile bursiere, dar și investițiile în active digitale, unde fluxurile financiare pot fi mai greu de urmărit.

Ce documente recomandă consultanții fiscali

În acest context, specialiștii spun că persoanele fizice trebuie să trateze evidența financiară cu aceeași seriozitate cu care companiile își gestionează contabilitatea.

„Recomandarea clară este ca, atunci când începem să investim în criptomonede sau pe bursă ori să obținem venituri din chirii, să ne organizăm foarte bine. Ideal este să avem o evidență clară, chiar și într-un fișier simplu, și să păstrăm bonuri și facturi”, a explicat consultantul fiscal Andreea Gheorghe, pentru știrileprotv.ro, potrivit Adevărul.

Aceasta subliniază că, în lipsa unor documente justificative, verificările pot deveni mai complicate, iar contribuabilul poate întâmpina dificultăți în susținerea datelor declarate.

Ce riscuri apar dacă lipsesc actele justificative

Lipsa documentelor poate influența direct modul în care inspectorii stabilesc baza de impozitare, iar unele cheltuieli sau tratamente fiscale pot deveni imposibil de demonstrat.

„Depinde de fiecare caz în parte, dar în lipsa documentelor justificative poți ajunge să plătești mai mult decât ar fi fost necesar”, a mai precizat Andreea Gheorghe.

În paralel, contribuabilii mai au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru transmiterea declarației unice, documentul prin care sunt raportate veniturile și obligațiile fiscale aferente.

