Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 16:50
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook

Cu o zi înainte de votul din Parlament pe moțiunea de cenzură PSD – AUR contra Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a făcut declarații de la Erevan, în care a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului, România va continua direcția pro-occidentală.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • Am fost în Erevan 30 de ore, dar știu ce întâmplă în România. Am urmărit ieri şi azi, o să avem mâine moţiune. Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Există acord pe obiectivele fundamentale imediate – SAFE şi PNRR
  • (Despre reforma companiilor de stat anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu) Sunt probleme mari de management la companiile de stat și trebuie să le facem să funcționeze pe principii de economie și să aducem un management competent. Asta a născut tensiuni. Cu tact și cu negociere, chestiunea trebuie să meargă înainte.
  • (Are șanse moțiunea?) Am opinia mea, dar nu vreau să fac speculații și predicții
  • (AUR va trădat PSD?) E puțin credibil că se va întâmpla asta.
  • (Excludeți varianta unui premier tehnocrat?) Încă suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile.
  • (Cât se poate prelungi criza politică?) O situație de incertitudine privind conformația politică a Guvernului va fi de o săptămână-două. Nu trebuie să ne îngrijoreze, există angajamet pe direcția pro-europeană și pe chestiunile importante.
  • (Despre AUR și varianta unui premier de uniune națională precum Călin Georgescu) Acest scenariu e exclus, e bun de titlu de ziar.
  • (Despre cursul istoric leu-euro) Invit la calm. E o reacție firească a pieței când e incertitudine politică, s-a întâmplat peste tot în lume.
  • (Excludeți și varianta unui guvern de uniune națională?) În acest moment, da, exclud. Toate variantele pe care le am în cap se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.

Știre în curs de actualizare

