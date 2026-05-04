George Simion, liderul AUR, a fost întrebat, luni, la Europa FM, dacă susține afirmațiile lui Călin Georgescu, care a menționat în urmă cu mai mult timp că în sucurile Pepsi și Fanta ar exista nanocipuri. Răspunsul său a evitat o poziție clară și a mutat discuția către teme politice.

„Nu am fost foarte bun la chimie ca să vă răspund la întrebarea dumnevoastră care un scop amuzant. Credeți în democrație? Eu am participat la niște alegeri și în urma unor alegeri ne-am ales cu aceiași oameni la putere. Ar fi bine să mai existe o schimbare. Unii oameni vor să ne aresteze și sunt întrebat de Pepsi„, a spus Simion la Europa Fm, potrivit .

Ce a spus Georgescu despre prezența unor nanocipuri din sucuri

„Este exact ce vor ei să facă, au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri și intră în tine ca într-un laptop”, a declarat Calin Georgescu, la podcastul „Realități cu Niculescu”, postat pe YouTube pe 27 octombrie 2024.

Cum îl apără liderul AUR pe Călin Georgescu

Întrebat despre așa-numita campanie electorală „cu zero lei” a lui Călin Georgescu, liderul AUR a respins ideea că aceasta ar putea reprezenta un motiv pentru anularea alegerilor și a subliniat susținerea de care acesta se bucură în continuare.

„Este un criteriu pentru anularea alegerilor? Să ai campanie cu zero bani? Niciunul din oamenii care l-au votat pe Georgescu nu se dezice de el”, a declarat Simion.

În paralel, ancheta procurorilor aduce în prim-plan detalii despre presupuse metode de promovare electorală contra cost. Potrivit documentelor din dosar, Bogdan Peșchir ar fi discutat cu mai multe persoane dispuse să susțină candidatura lui Călin Georgescu în schimbul unor sume de bani.

Printre acestea se numără atât persoane cu resurse financiare considerabile, cât și oameni aflați în dificultate. Una dintre conversațiile incluse în dosar evidențiază solicitarea unei persoane recent eliberate din închisoare.

Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

George Simion a discutat la Europa FM și despre împotriva lui Bolojan. Liderul AUR a menționat că acesta „o să treacă”. El a mai spus că până acum Guvernul Bolojan a rezistat în funcție pentru că a fost susținut de PSD.

„Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. PSD în urma alegerilor din 2024 e primul partid în preferințele românilor, noi suntem al doilea partid și asta ne oferă 99% șanse să treacă moțiunea. (…) Până acum Ilie Bolojan a fost susținut de PSD. Ce s-a întâmplat între ei nu e problema mea”, a mai declarat Simion.