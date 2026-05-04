B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”

Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: „Unii oameni vor să ne aresteze”

Ana Maria
04 mai 2026, 14:59
Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă Pepsi are nanocipuri, cum a afirmat Călin Georgescu: Unii oameni vor să ne aresteze
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a spus Georgescu despre prezența unor nanocipuri din sucuri
  2. Cum îl apără liderul AUR pe Călin Georgescu
  3. Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

George Simion, liderul AUR, a fost întrebat, luni, la Europa FM, dacă susține afirmațiile lui Călin Georgescu, care a menționat în urmă cu mai mult timp că în sucurile Pepsi și Fanta ar exista nanocipuri. Răspunsul său a evitat o poziție clară și a mutat discuția către teme politice.

„Nu am fost foarte bun la chimie ca să vă răspund la întrebarea dumnevoastră care un scop amuzant. Credeți în democrație? Eu am participat la niște alegeri și în urma unor alegeri ne-am ales cu aceiași oameni la putere. Ar fi bine să mai existe o schimbare. Unii oameni vor să ne aresteze și sunt întrebat de Pepsi„, a spus Simion la Europa Fm, potrivit Știripesurse.

Ce a spus Georgescu despre prezența unor nanocipuri din sucuri

Este exact ce vor ei să facă, au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri și intră în tine ca într-un laptop”, a declarat Calin Georgescu, la podcastul „Realități cu Niculescu”, postat pe YouTube pe 27 octombrie 2024.

Cum îl apără liderul AUR pe Călin Georgescu

Întrebat despre așa-numita campanie electorală „cu zero lei” a lui Călin Georgescu, liderul AUR a respins ideea că aceasta ar putea reprezenta un motiv pentru anularea alegerilor și a subliniat susținerea de care acesta se bucură în continuare.

„Este un criteriu pentru anularea alegerilor? Să ai campanie cu zero bani? Niciunul din oamenii care l-au votat pe Georgescu nu se dezice de el”, a declarat Simion.

În paralel, ancheta procurorilor aduce în prim-plan detalii despre presupuse metode de promovare electorală contra cost. Potrivit documentelor din dosar, Bogdan Peșchir ar fi discutat cu mai multe persoane dispuse să susțină candidatura lui Călin Georgescu în schimbul unor sume de bani.

Printre acestea se numără atât persoane cu resurse financiare considerabile, cât și oameni aflați în dificultate. Una dintre conversațiile incluse în dosar evidențiază solicitarea unei persoane recent eliberate din închisoare.

Ce a spus Simion despre moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

George Simion a discutat la Europa FM și despre moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Liderul AUR a menționat că acesta „o să treacă”. El a mai spus că până acum Guvernul Bolojan a rezistat în funcție pentru că a fost susținut de PSD.

„Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. PSD în urma alegerilor din 2024 e primul partid în preferințele românilor, noi suntem al doilea partid și asta ne oferă 99% șanse să treacă moțiunea. (…) Până acum Ilie Bolojan a fost susținut de PSD. Ce s-a întâmplat între ei nu e problema mea”, a mai declarat Simion.

Tags:
Citește și...
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Politică
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Politică
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Politică
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Politică
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
Politică
Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Politică
PSD–AUR, planul secret pentru preluarea totală a puterii până în 2028: acuzațiile explozive lansate de liberalul Alexandru Muraru
Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor
Politică
Șeful PNL și-a băgat oamenii în ședință. Ce le-a cerut Ilie Bolojan liberalilor
Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele
Politică
Transfer surpriză înainte de moțiunea de cenzură. Cine este deputatul care a trecut de la PSD la PNL. Cum se schimbă calculele
Ultima oră
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
15:57 - Ce vor face parlamentarii UDMR la moțiunea de cenzură. Kelemen Hunor a dat ordin pe unitate