Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori

Mai multe firme care au împrumutat în 2025 partidul AUR au finanțat, în trecut, și PSD. AUR a publicat rapoartele privind cotizațiile, împrumuturile și donațiile partidului în 2025. Printre firmele care au împrumutat partidul condus de George Simion sunt trei care, în 2024, au împrumutat cu aproape aceeași sumă și PSD.

1,6 milioane de lei pentru AUR și tot 1,6 milioane pentru PSD

Primul exemplu este Les Fleurs de Marie Concept, firmă din comuna Geamăna, județul Argeș, înființată în 2017 și controlată de Maria Alexandra Florea.

În 2025, compania a împrumutat AUR cu 1,6 milioane de lei. Cu un an înainte, aceeași firmă a oferit exact aceeași sumă — 1,6 milioane de lei — către PSD.

Situația ridică semne de întrebare mai ales pentru că firma a avut în 2024 o cifră de afaceri de puțin peste 67.500 de lei, iar în 2025 de aproximativ 68.500 de lei, înregistrând și pierderi, dar a găsit resurse pentru a credita două partide diferite cu sume uriașe.

În plus, prin acționariatul firmei au trecut Corina Mîndroc, soția deputatului PSD de Argeș Cătălin Viorel Mîndroc, și Flavius Sorin Rizea, membru PSD Bradu și candidat al social-democraților la alegerile locale din 2024.

Maria Alexandra Florea mai controlează și firma Sky New Construct, fondată chiar de deputatul Cătălin Viorel Mîndroc, din care acesta a ieșit în 2018.

Aceeași sumă pentru ambele partide

O altă companie aflată pe lista comună este Maradrimex SRL, firmă din Argeș care activează în domeniul fabricării pâinii și îl are ca acționar unic pe George Adrian Ionică.

În 2024, firma a împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei. În 2025, aceeași sumă — 1,6 milioane de lei — a fost direcționată către AUR.

Compania a raportat în 2024 un profit brut de 2,4 milioane de lei, ceea ce face transferul financiar mai ușor de explicat comparativ cu alte cazuri, însă rămâne relevant faptul că aceiași bani au mers către două partide aflate oficial în opoziție politică.

Conexiuni politice și finanțări multiple pentru PSD

Pe listă apare și Be Home Landscape, firmă înființată în 2022, controlată indirect de Costin Sebastian Moise prin APMS Holding SRL.

Societatea a împrumutat AUR cu 1 milion de lei, iar în paralel legăturile sale duc spre mai multe finanțări consistente pentru PSD.

Costin Sebastian Moise deține indirect și 45% din Redpoints Management Solutions, companie care a împrumutat PSD în 2024 cu 1,65 milioane de lei și din nou în 2025 cu 2 milioane de lei.

O altă firmă controlată de același om de afaceri, Elite Arhitectural Design SRL, a creditat PSD în 2024 cu 1,6 milioane de lei.

Gigi Becali a dat bani și pentru AUR și pentru PSD

O altă companie care a dat bani și pentru AUR și pentru PSD esye FCSB SA, compania lui Gigi Becali

Pe 30 octombrie 2024, compania a împrumutat AUR cu 500.000 de lei, cu termen de rambursare în martie 2025. Cu doar cinci zile mai devreme, pe 25 octombrie, aceeași firmă a oferit PSD un împrumut de 1,5 milioane de lei, scadent la finalul lunii ianuarie 2025, arată

La acel moment, era candidat AUR pentru Camera Deputaților, fiind ulterior ales deputat.