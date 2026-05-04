George Simion, un nou derapaj în direct. Liderul AUR a stârnit un nou val de controverse după o serie de afirmații la adresa președintelui Nicușor Dan. Invitat la Europa FM, Simion a sugerat că șeful statului ar avea o problemă.

„Nu știu de unde se trage, nu știu dacă este o problemă de sănătate sau nu, nu știu dacă este capabil sau nu să își exercite funcția, dar noi spunem că are o problemă”, a spus la emisiunea „România în direct”, de la Radio Europa FM.

George Simion, un nou derapaj la adresa președintelui. Cum a explicat liderul AUR termenii folosiți

În dialogul cu jurnalistul Cătălin Striblea, liderul AUR a încercat să explice sensul termenilor utilizați, susținând că aceștia ar fi fost folosiți în sens metaforic.

Cătălin Striblea: Ce înseamnă „paraplegic”?

George Simion: În sensul de amorțit, paralizat, așa cum arată această guvernare și această președinție a lui Nicușor Dan.

Cătălin Striblea: Vi se pare corect că l-ați făcut „paraplegic” pe președinte?

George Simion: Nu l-am făcut eu.

Cătălin Striblea: Dar cine l-a făcut?

George Simion: Nu știu. Nu vedeți? Împăratul e gol. Nu știu ce problemă are, nu sunt medic. Un medic ar trebui să constate acest lucru. Nu vedeți toate aparițiile publice ale lui Nicușor Dan? Nu are nimic? Noi vedem că are ceva. Nu știu ce are. Nu vedeți toate reacțiile publice pe care le are Nicușor Dan?

Cătălin Striblea: La ce vă referiți?

George Simion: Mie mi se pare că are o problemă, dar nu aș spune în momentul acesta care este problema.

Cătălin Striblea: Ca lider al opoziției, sugerați că Nicușor Dan fie are o problemă de sănătate, fie una de incapacitate fizică sau mentală care îl împiedică să conducă România?

George Simion: Este evident. Din punctul meu de vedere, este evident că Nicușor Dan, în exprimarea publică, are o problemă. Nu știu de unde se trage, nu știu dacă este o problemă de sănătate sau nu, nu știu dacă este capabil sau nu să își exercite funcția, dar noi spunem că are o problemă. Cuvântul „paraplegic” este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie.

Cătălin Striblea: Ați continuat cu „damblagiu”.

George Simion: Am spus cum se spune popular. La mine la țară se spune „damblagiu”.

Ce spune CNCD despre aceste afirmații

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunțat, pe 24 aprilie, că analizează declarațiile liderului AUR, în urma unei sesizări. Instituția verifică afirmațiile în care acesta a folosit termenul „paraplegic” într-un context politic legat de președinte, potrivit .

Ce alte acuzații a lansat liderul AUR

Într-o intervenție ulterioară, George Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar ignora problemele economice și s-ar concentra pe excluderea AUR din consultările politice.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească. Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a mai precizat George Simion.