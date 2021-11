Rareș Bogdan: Sunt convins că Florin Cîțu nu a făcut o întâlnire cu PSD fără să ne comunice. Putem să ne vedem cu PSD și în parc

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că este convins că liderul PNL Florin Cîțu nu a avut o întâlnire cu președintele PSD Marcel Ciolacu pentru formarea noului Guvern în absența echipelor de negociere din partea celor două partide.

”Legătura cu PSD e ținută de președintele partidului, nu știu care este ora (întâlnirii cu PSD – n.red.). În mod normal, în această seară vom sta de vorbă și cu cei de la PSD. Nu avem o oră și o locație. Noi nu vom merge în Kieseleff, vom putea merge și în parc. Sper că președintele partidului nu a făcut întâlnirea fără să ne anunțe.

Sper că nu. Sunt convins că Florin Cîțu nu a făcut o întâlnire fără să ne comunice, că vom face întâlnirea în grupul agreat. Domnul Bode este la Birou, noi doi (Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur) am fost la Senat, iar domnul Iulian Dumitrescu e în drum spre partid de la Prahova”.

Florin Cîțu, după discuția cu Dacian Cioloș: Sunt șanse mari de refacere a coaliției

Florin Cîțu a susținut că a fost o discuție pe principii și crede că sunt șanse mari de refacere a coaliției.

„Am discutat despre principii, dacă putem reface coaliția, și despre programul de guvernare.

Am agreat pe principii, de a reface coaliția, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliție mult mai în detaliu și am vorbit despre programul de guvernare care să fie mai în detaliu. Premierul e de la PNL. Asta a fost discuția, nu s-a dscutat despre nume de persoane”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a precizat că vor fi discuții foarte mari.

Întrebat care sunt șansele de refacere a coaliției, Cîțu a răspuns: „Sunt șanse mari, eu am ieșit optimist de la această întâlnire. Sunt șanse mari să se refacă coaliția. Nimeni n-a cerut nimic, azi am discutat despre principii”.

Cîțu a insistat pe faptul că ambii au convenit că trebuie un acord de colaborare mult mai amplu, „ca să nu mai avem altfel de probleme”.

PNL și-a flexibilizat mandatul de negociere cu celelalte partide

Biroul Executiv al PNL a propus luni Biroului Politic Național flexibilizarea mandatului de negociere și începerea discuțiilor cu toate forțele democratice pentru formarea unei majorități parlamentare, a anunțat Florin Cîțu, la capătul ședinței de luni seară.

Echipa de negociere va fi condusă chiar de președintele PNL, Florin Cîțu, iar în ea se vor regăsi cei patru prim-vicepreședinți (Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode) și secretarul general al partidului (Dan Vîlceanu).

Cîțu urmează să vorbească și cu Marcel Ciolacu, președintele PSD.