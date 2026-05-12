Tensiunile dintre Washington și Caracas au crescut din nou după ce președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea ca Venezuela să devină al 51-lea stat al SUA. Reacția autorităților venezuelene a venit rapid, iar liderii de la Caracas au insistat că țara își va apăra suveranitatea și independența în fața oricărei tentative de control extern.

Care a fost răspunsul dat de liderii din Venezuela pentru Donald Trump?

Afirmațiile liderului de la Casa Albă au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News, unde Donald Trump a spus că ia în calcul ideea anexării Venezuelei de către Statele Unite.

„Analizez serios posibilitatea ca Venezuela să devină al 51-lea stat american.”, a declarat acesta potrivit USA Today, citat de către .

Declarația a provocat reacții imediate din partea conducerii interimare de la Caracas. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a transmis că statul sud-american nu intenționează să renunțe la independența sa.

„Vom continua să ne apărăm integritatea, suveranitatea, independența și istoria.”, a adăugat Rodríguez, potrivit .

Oficialul venezuelean a făcut declarațiile la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, unde au avut loc audieri privind disputa teritorială dintre Venezuela și Guyana.

Rodríguez a respins ferm ideea unei americane și a insistat că Venezuela rămâne un stat .

„Venezuela nu este o colonie, ci o țară liberă.”, a spus aceasta, potrivit sursei citate.

Ce declarații a făcut Donald Trump?

Ideea transformării Venezuelei într-un nou stat american apare la câteva luni după operațiunea militară desfășurată de SUA la Caracas, în urma căreia fostul președinte Nicolás Maduro a fost capturat și transferat în Statele Unite pentru a fi judecat în dosare legate de trafic de droguri.

După înlăturarea lui Maduro, administrația Trump a sugerat că Washingtonul ar putea administra temporar Venezuela și infrastructura sa petrolieră până la stabilizarea situației politice.

„Vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, corectă și echilibrată.”, a mai adăugat președintele american, potrivit surselor.

Casa Albă susține că relațiile dintre cele două state s-au îmbunătățit considerabil după schimbarea regimului de la Caracas.

„Petrolul începe să circule din nou, iar sume importante de bani, nemaivăzute de ani întregi, vor ajuta în curând poporul venezuelean.”

Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, iar controlul asupra resurselor energetice rămâne un factor important pentru Statele Unite.

Care este disputa dintre Venezuela și Guyana?

În paralel cu schimbul de replici dintre Caracas și Washington, Venezuela continuă conflictul diplomatic cu Guyana privind regiunea Essequibo, un teritoriu bogat în petrol, aur și diamante.

Zona reprezintă aproximativ două treimi din suprafața Guyanei și este considerată una dintre cele mai importante regiuni energetice din America de Sud.

Autoritățile venezuelene susțin că teritoriul le aparține încă din perioada colonială spaniolă, însă Guyana invocă o decizie arbitrală internațională din 1899 care stabilește actuala frontieră.

Disputa s-a intensificat după descoperirea unor importante zăcăminte petroliere în apropierea regiunii Essequibo.

La Haga, Delcy Rodríguez a susținut că problema trebuie rezolvată prin negocieri politice și nu printr-o decizie impusă de instanțele internaționale.

„Guyana a ales unilateral să mute disputa din zona negocierilor către o soluție judiciară.”, a declarat Delcy, conform AP News.

În prezent, Curtea Internațională de Justiție analizează cazul, însă o decizie finală ar putea veni abia peste câteva luni.