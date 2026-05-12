Președintele Nicușor Dan a reacționat marți la criticile apărute în spațiul public privind utilizarea termenului „pro-occidental” în discursurile sale recente, în locul formulei „pro-european”. Șeful statului a dat asigurări că politica externă a României nu a suferit nicio modificare și a explicat că termenul folosit reflectă, de fapt, pilonii tradiționali ai orientării externe a țării.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.

De ce spune Nicușor Dan că termenul „pro-occidental” este formula corectă

Întrebat dacă există o diferență între ideea de Românie europeană și cea de Românie euroatlantică sau occidentală, a explicat că interesul strategic al țării rămâne neschimbat și este strâns legat atât de Uniunea Europeană, cât și de NATO și parteneriatul cu Statele Unite.

“Interesul României este într-o Europă puternică, interesul NATO este într-o Europă puternică, interesul Europei și al României este într-un NATO puternic, interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Ăsta este răspunsul.

Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politica externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO.

Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția, asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare”, a spus președintele.

Cum răspunde acuzațiilor privind o posibilă apropiere de curentul MAGA

Nicușor Dan a fost întrebat și despre interpretările potrivit cărora schimbarea semantică ar putea sugera o repoziționare a României spre o linie apropiată de mișcarea politică MAGA din SUA.

Șeful statului a respins categoric această ipoteză și a insistat că linia diplomatică a României rămâne aceeași: “Am răspuns deja. Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă.”

Declarațiile vin după ce în ultimele zile au existat discuții legate de tonul și mesajele transmise de președinte în raport cu Uniunea Europeană, inclusiv după apariția unor întrebări privind utilizarea noilor formule în discursurile oficiale.

Nicușor Dan a transmis, însă, că România își menține fără echivoc orientarea strategică bazată pe Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul cu Statele Unite.