Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre negocierile pentru formarea noului guvern, punctând că exclude scenariul anticipatelor și că „nu vom face experimente”.

Nicușor Dan: Nu cred că va dura mult timp această criză

Președintele a precizat întâi că va convoca joia aceasta sau lunea viitoare consultările oficiale cu partidele. Despre varianta unui premier tehnocrat a spus că este „un scenariu care are șanse”.

Întrebat cum se va face negocierea pentru un premier tehnocrat sau guvern tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Este o negociere. Adică este o negociere în care fiecare dintre părți are niște condiții. Parte din condiții sunt discutabile, alte condiții sunt nediscutabile. Asta este ce pot să spun la nivel general. Nu vom face experimente. Adică vom duce aceste negocieri cât este nevoie, astfel încât să avem garanția că primul ministru de stat va avea votul în Parlament”.

„Nu, nu cred că va dura mult timp. (…) Pentru România e bine ca această criză să se termină mai repede”, a mai precizat șeful statului.

Acesta a afirmat apoi că în continuare exclude scenariul alegerilor anticipate.

Nicușor Dan: Toată lumea e vinovată

Întrebat dacă se consideră vinovat că a început prea târziu această mediere, Nicușor Dan a răspuns: „Tensiunile din coaliție s-au amplificat. Cred că am mai spus o dată. S-au întâmplat multe, dar țin minte că în decembrie, la Consiliul European, discutând cu cineva de acolo i-am spus mi-e teamă că lucrurile au intrat într-o sferă personală și o să fie dificil. Evident, am plecat toți împreună, am promis toți împreună că o să lucrăm. Nu s-a întâmplat, toată lumea e vinovată”.