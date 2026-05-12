Traian Avarvarei
12 mai 2026, 10:15
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
  Dan: Regiunea Mării Negre, un interes strategic pentru România
  Nicușor Dan, despre obiectivele summitului B9

Președintele Nicușor Dan a vorbit, în cadrul conferinței internaționale „Black Sea and Balkans Security Forum”, despre interesele strategice ale României, provocările internaționale și ce face țara noastră pentru propria ei securitate. Conferința are loc cu o zi înainte de Summitul B9, care se va desfășura la București.

Dan: Regiunea Mării Negre, un interes strategic pentru România

„Evident, regiunea Mării Negre și regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar și pentru NATO, din motive geografice.

Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina, pentru că este vecinul nostru, de asemenea pentru Orientul Mijlociu, cu toate consecințele care decurg din cum se vor soluționa lucrurile acolo.

Ce face România în plan național – se consolidează și consolidându-se crește securitatea la Marea Neagră, crește securitatea pe flancul estic și în Balcanii de Vest. După cum știți, România participă la misiuni NATO și în misiuni europene.

La nivelul Uniunii Europene, contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Și, bineînțeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice și care necesită multă atenție diplomatică. Și, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe flancul estic”, a declarat președintele.

Nicușor Dan, despre obiectivele summitului B9

„Suntem într-o perioadă cu multiple provocări și aici este nevoie, față de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze și asta se va întâmpla, ăsta este obiectivul discuțiilor de mâine din formatul B9.

Ăsta este obiectivul discuțiilor de la Ankara, de la summitul NATO de peste două luni. Și sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate și vom reuși să fim efectivi în obiectivele pe care ni le-am propus.

Asta înseamnă investiții în apărare, asta înseamnă interoperabilitate, parteneriat transatlantic care să fie efectiv”, a mai afirmat Nicușor Dan.

