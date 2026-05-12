Ana Maria
12 mai 2026, 11:15
Și-a schimbat Nicușor Dan retorica față de UE? Cum explică discursul controversat de Ziua Europei Dacă ne uităm la Europa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri (VIDEO)
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. De ce spune Nicușor Dan că în România nu există dezbateri reale
  2. Nicușor Dan explică mesajul despre Europa. Ce a mai spus președintele
  3. Nicușor Dan explică mesajul despre Europa. Ce a vrut să transmită prin discursul de Ziua Europei
  4. De ce spune președintele că Europa nu trebuie privită „ca o icoană”

Nicușor Dan explică mesajul despre Europa. Președintele a revenit, marți, asupra declarațiilor făcute de Ziua Europei, după ce mesajul său despre greșelile Uniunii Europene din ultimele două decenii a stârnit reacții. Șeful statului a precizat, după participarea la Black Sea and Balkans Security Forum, că discursul său nu a fost unul critic la adresa proiectului european, ci o invitație la reflecție și dialog.

Potrivit președintelui, în spațiul public românesc lipsesc dezbaterile autentice pe teme majore, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina sau direcția în care merge Uniunea Europeană.

De ce spune Nicușor Dan că în România nu există dezbateri reale

Șeful statului consideră că multe dintre subiectele importante sunt tratate superficial, iar opiniile publice au devenit previzibile, fără schimb real de idei.

“Eu cred că, pe multe subiecte, dezbaterea în România nu există. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o… vorbesc de cetățenii români… are o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa.

Da, toată lumea are opinie, orice politician, știm deja dinainte, ce o să spună când subiectul acesta apare. Foarte bine, publicul nostru este fericit. Da, noi nu participăm… publicul român nu participă, de fapt, la dezbaterile, pentru că ce-am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei, este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, cu care noi, societatea românească, nu este conectată.

Și nu am criticat… Dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei Von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, nu să mă poziționez împotriva Europei.”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan explică mesajul despre Europa. Ce a mai spus președintele

„Iar dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat, în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene, sunt în sensul ăsta: că Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată.

Acum, ca să vă răspund punctual la întrebare, eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică.

Mă refer, de exemplu, la politica cu privire la gaze cu efect de seră. A fost mult prea agresivă.

Și asta am spus-o și în interiorul Uniunii, unde acel mecanism ITS pe care, după negocieri, faza a doua a mecanismului ITS am reușit să o amânăm cu un an și v-am spus-o și dumneavoastră.”, a mai adăgat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan explică mesajul despre Europa. Ce a vrut să transmită prin discursul de Ziua Europei

Nicușor Dan a subliniat că mesajul său din 9 mai nu a reprezentat o schimbare de poziție în politica externă a României și nici un semnal anti-european.

Președintele a explicat că România a avut constant o orientare clară pro-europeană, euroatlantică și pro-NATO, iar observațiile sale au fost legate de nevoia unei discuții oneste despre provocările actuale ale Uniunii Europene.

De ce spune președintele că Europa nu trebuie privită „ca o icoană”

În opinia șefului statului, susținerea proiectului european nu exclude analiza critică a deciziilor luate la nivel comunitar. Din contră, spune el, o relație matură cu Europa presupune implicare reală și conectare la dezbaterile care au loc în interiorul Uniunii.

România are o are de mult timp o politică externă în care vorbește de Europa, de Statele Unite și de NATO și pe fiecare din aceste paliere, România este consecventă, iar legat de discursul din 9 mai, n-a fost nimic nou pe care eu să-l fi spus sau pe care liderii europeni să-l fi spus deja. Dimpotrivă, mie mi s-a părut, când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, că a fost un fel declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa și asta înseamnă să fim conectați cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa, așa, ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri”, a încheiat șeful statului.

