Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 10:17
sursa foto: X/ @jnbarrot
Cuprins
  1. Serviciile antiteroriste au intervenit înaintea unui posibil atac
  2. Ce au descoperit anchetatorii în telefonul posibilului atacator
  3. Presiune tot mai mare asupra serviciilor de securitate din Franța

Autoritățile din Franța au oprit o alertă teroristă și au arestat un tânăr de origine tunisiană suspectat că pregătea actul violent în capitală, în contextul în care Europa avertizează asupra unei intensificări a riscurilor teroriste. Cazul readuce în prim-plan presiunea asupra mecanismelor de prevenție și supraveghere antiteroristă din Franța.

Serviciile antiteroriste au intervenit înaintea unui posibil atac

Ancheta a fost declanșată la începutul lunii mai, iar suspectul a fost reținut la scurt timp după ce autoritățile au identificat indicii cu privire la alerta teroristă.

Procurorii antiterorism au transmis că intervenția a avut loc înainte ca planul să fie pus în aplicare, în urma unor informații obținute de serviciile de securitate.

Potrivit anchetatorilor, țintele analizate de suspect ar fi inclus un muzeu din Paris și membri ai comunității evreiești.

„Investigația a arătat intenția de a viza un muzeu din Paris, precum și membri ai comunității evreiești.”, relatează cotidianul France24, citat de către Știrile Pro Tv.

Autoritățile au precizat că, deși existau indicii privind posibile obiective, nu fusese stabilită o țintă finală concretă.

Ce au descoperit anchetatorii în telefonul posibilului atacator

Investigația a fost susținută de analiza dispozitivelor electronice ale suspectului, care a scos la iveală un volum semnificativ de conținut extremist. Anchetatorii au descoperit materiale de propagandă asociate grupării Stat Islamic, inclusiv imagini cu arme și execuții.

De asemenea, au fost identificate căutări pe ChatGPT precum „cum să faci o bombă”.

În paralel, autoritățile suspectează că bărbatul ar fi explorat posibilitatea de a se deplasa în zone de conflict pentru a se alătura unor grupări teroriste.

Presiune tot mai mare asupra serviciilor de securitate din Franța

Cazul survine într-un moment în care Franța se confruntă cu asemenea alerte extremiste, potrivit autorităților judiciare antiteroriste.

După o perioadă relativ stabilă, numărul dat de o alertă teroristă, dar și de tentativele de atac a crescut în ultimii ani în Franța, ceea ce a determinat consolidarea măsurilor de supraveghere.

În 2025, mai multe atacuri au fost comise sau dejucate, confirmând un nivel ridicat de alertă în sistemul de securitate francez.

Serviciile interne de informații și unitățile antiteroriste coordonează în prezent o serie de anchete preventive pentru identificarea timpurie a riscurilor.

