B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)

Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 09:53
Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR﻿ / Facebook
Cuprins
  1. AUR: Solicitarea a venit de la mediul de afaceri
  2. Biriș: De ce să nu aplicăm taxarea inversă peste tot?

AUR a prezentat un proiect de lege care introduce taxarea inversă generalizată a TVA, o măsură menită să reducă evaziunea fiscală.

AUR: Solicitarea a venit de la mediul de afaceri

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcţionează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum şi, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracţionată a taxei pe valoare adăugată”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, potrivit Agerpres.

Deputata AUR Gianina Şerban, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege, spune că acesta „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri”.

Biriș: De ce să nu aplicăm taxarea inversă peste tot?

Economiștii susțin că taxarea inversă va reduce GAP-ul de TVA al României, care e cel mai mare din Uniunea Europeană. De asemenea, nu vor mai fi pierdute miliarde de euro prin fraude de tip „carusel”.

Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate, a declarat că România poate cere o derogare Comisiei Europene pentru a implementa taxarea inversă.

„Noi astăzi avem, nu ştiu câţi ştiţi, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri şi factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal. Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi şi atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă este bună pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a mai afirmat Gabriel Biriş.

Tags:
Citește și...
Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine
Politică
Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Externe
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Externe
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
Politică
Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan. Ce fotografie a publicat, „drept dovadă”, după acuzațiile premierului: „Am fost sunată”
Politică
Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan. Ce fotografie a publicat, „drept dovadă”, după acuzațiile premierului: „Am fost sunată”
Ilie Bolojan, dezvăluire despre Lia Olguța Vasilescu: „Doamna sună lideri ai PNL”. Ce acuzații îi mai aduce
Politică
Ilie Bolojan, dezvăluire despre Lia Olguța Vasilescu: „Doamna sună lideri ai PNL”. Ce acuzații îi mai aduce
Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
Politică
Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
Politică
Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
Politică
Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
Ultima oră
09:55 - Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine
09:49 - Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
09:29 - Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
09:24 - Picioare grele și umflate? 5 metode pentru o ușurare imediată
09:19 - Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
09:19 - 12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
09:17 - Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
08:58 - Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
08:49 - Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
08:41 - De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”