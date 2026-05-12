AUR a prezentat un proiect de lege care introduce taxarea inversă generalizată a TVA, o măsură menită să reducă evaziunea fiscală.

AUR: Solicitarea a venit de la mediul de afaceri

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcţionează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum şi, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracţionată a taxei pe valoare adăugată”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, potrivit Agerpres.

Deputata AUR Gianina Şerban, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege, spune că acesta „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri”.

Biriș: De ce să nu aplicăm taxarea inversă peste tot?

Economiștii susțin că taxarea inversă va reduce GAP-ul de TVA al României, care e cel mai mare din Uniunea Europeană. De asemenea, nu vor mai fi pierdute miliarde de euro prin fraude de tip „carusel”.

Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate, a declarat că România poate cere o derogare Comisiei Europene pentru a implementa taxarea inversă.

„Noi astăzi avem, nu ştiu câţi ştiţi, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri şi factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal. Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi şi atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a mai afirmat Gabriel Biriş.