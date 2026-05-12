B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială

Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială

Adrian A
12 mai 2026, 10:28
Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Generația Z, sfaturi de viață de la ChatGPT
  2. Studii îngrijorătoare

Pe măsură ce ChatGPT devine tot mai complex, modul în care este folosit diferă semnificativ de la o generație la alta. Directorul general al OpenAI, Sam Altman, spune că persoanele mai în vârstă folosesc chatbotul ca pe un înlocuitor pentru Google, în timp ce tinerii din Generația Z îl tratează tot mai mult ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață.

Generația Z, sfaturi de viață de la ChatGPT

„Cei de 20–30 de ani (Generația Z) îl folosesc mai degrabă ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață , iar studenții îl folosesc ca pe un sistem de operare. Mi se pare foarte interesant și impresionant. Și mai există un aspect: mulți dintre ei nu prea iau decizii importante de viață fără să întrebe mai întâi ChatGPT ce ar trebui să facă. Are întregul context despre fiecare persoană din viața lor și despre ce au discutat.”, a declarat Sam Altman, potrivit revistei Fortune.

Studii îngrijorătoare

În 2025, OpenAI a publicat un raport în care arăta că tinerii de vârstă universitară din SUA folosesc ChatGPT mai mult decât orice altă categorie de utilizatori sau orice alt caz de utilizare. Compania a precizat că peste o treime dintre tinerii din Generația Z folosesc ChatGPT.

Studiile arată că oamenii folosesc ChatGPT pentru orice, de la sfaturi despre relații până la întrebări legate de afaceri sau sănătate. Unii îl folosesc chiar ca alternativă la terapia prin conversație.

În același timp, specialiștii din aceste domenii sunt împărțiți în privința siguranței și utilității consultării ChatGPT pentru decizii importante de viață.

De exemplu, un studiu publicat în noiembrie 2023 „evidențiază necesitatea prudenței în utilizarea ChatGPT pentru informații legate de siguranță și verificarea de către experți, precum și nevoia unor considerații etice și a unor măsuri de protecție pentru ca utilizatorii să înțeleagă limitările și să primească sfaturi adecvate”.

Un alt studiu a susținut că modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum OpenAI ChatGPT, sunt „în mod inerent sociopate”, ceea ce face dificilă încrederea deplină în sfaturile oferite de acestea.

Tags:
Citește și...
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
IT&C
Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
IT&C
B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
Inteligența artificială, între ajutor și îngrijorare. Cum privesc românii schimbările de la locul de muncă
IT&C
Inteligența artificială, între ajutor și îngrijorare. Cum privesc românii schimbările de la locul de muncă
Elevii români au câștigat primele 4 locuri la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi” (FOTO)
Eveniment
Elevii români au câștigat primele 4 locuri la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi” (FOTO)
Meta vrea energie solară din spațiu pentru centrele AI. Cum ar funcționa proiectul orbital
IT&C
Meta vrea energie solară din spațiu pentru centrele AI. Cum ar funcționa proiectul orbital
iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
IT&C
iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
IT&C
Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
IT&C
Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
IT&C
Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
IT&C
Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:54 - Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
12:52 - Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”