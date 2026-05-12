Anunț îngrijorător. Tot mai mulți tineri din Generația Z cer sfaturi de viață de la ChatGPT. Decizii importante, controlate de Inteligența Artificială

Pe măsură ce ChatGPT devine tot mai complex, modul în care este folosit diferă semnificativ de la o generație la alta. Directorul general al OpenAI, Sam Altman, spune că persoanele mai în vârstă folosesc chatbotul ca pe un înlocuitor pentru Google, în timp ce tinerii din Generația Z îl tratează tot mai mult ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață.

„Cei de 20–30 de ani (Generația Z) îl folosesc mai degrabă ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață , iar studenții îl folosesc ca pe un sistem de operare. Mi se pare foarte interesant și impresionant. Și mai există un aspect: mulți dintre ei nu prea iau decizii importante de viață fără să întrebe mai întâi ChatGPT ce ar trebui să facă. Are întregul context despre fiecare persoană din viața lor și despre ce au discutat.”, a declarat Sam Altman, potrivit revistei .

În 2025, OpenAI a publicat un raport în care arăta că tinerii de vârstă universitară din SUA folosesc mai mult decât orice altă categorie de utilizatori sau orice alt caz de utilizare. Compania a precizat că peste o treime dintre tinerii din Generația Z folosesc ChatGPT.

Studiile arată că oamenii folosesc ChatGPT pentru orice, de la sfaturi despre relații până la întrebări legate de afaceri sau sănătate. Unii îl folosesc chiar ca alternativă la terapia prin conversație.

În același timp, specialiștii din aceste domenii sunt împărțiți în privința siguranței și utilității consultării ChatGPT pentru decizii importante de viață.

De exemplu, un studiu publicat în noiembrie 2023 „evidențiază necesitatea prudenței în utilizarea ChatGPT pentru informații legate de siguranță și verificarea de către experți, precum și nevoia unor considerații etice și a unor măsuri de protecție pentru ca utilizatorii să înțeleagă limitările și să primească sfaturi adecvate”.

Un alt studiu a susținut că modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum OpenAI ChatGPT, sunt „în mod inerent sociopate”, ceea ce face dificilă încrederea deplină în sfaturile oferite de acestea.