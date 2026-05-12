Bucureștiul găzduiește, miercuri, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment care va reuni la Palatul Cotroceni lideri europeni și oficiali de rang înalt din NATO. Printre participanții confirmați se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Reuniunea are tema „Delivering More for Transatlantic Security” și va fi co-prezidată de președintele României, , și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, potrivit .

Care este programul Summitului B9 de la București

Potrivit agendei oficiale, evenimentul începe la ora 10:30, când este programată primirea oficială a șefilor de delegație.

De la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, deschisă prin intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale omologului său polonez, Karol Nawrocki.

La 14:20 este programată fotografia oficială de grup, urmată de un dejun de lucru la 14:30.

Finalul zilei aduce declarațiile comune de presă, programate pentru ora 17:00, susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Cine participă la Summitul B9+ de la Cotroceni

Pe lista participanților se află mai mulți lideri europeni și oficiali NATO:

Mark Rutte, secretarul general al NATO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Karol Nawrocki, președintele Poloniei

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei

Alar Karis, președintele Estoniei

Petr Pavel, președintele Cehiei

Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei

Peter Pellegrini, președintele Slovaciei

Alexander Stubb, președintele Finlandei

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei

De asemenea, Statele Unite vor fi reprezentate de Thomas DiNanno, subsecretar de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Vor mai participa oficiali din Suedia, Norvegia, Islanda, Bulgaria și Ungaria.

De ce nu vine Donald Trump la Summitul B9

Președintele american Donald Trump a fost invitat la reuniunea organizată la București, însă a ales să nu participe. În locul său, Washingtonul a decis să trimită o delegație condusă de Thomas DiNanno.

Ce este Formatul București 9

Formatul București 9 a fost lansat în 2015 la inițiativa României și Poloniei și reunește statele aflate pe flancul estic al NATO:

România

Polonia

Bulgaria

Ungaria

Cehia

Slovacia

Estonia

Lituania

Letonia

Summitul are loc într-un context regional sensibil, marcat de războiul din Ucraina și de discuțiile privind consolidarea securității pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.