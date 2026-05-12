B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine

Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine

Ana Maria
12 mai 2026, 09:55
Lista oficială a participanților la Summitul B9+ de la București. Mark Rutte și Zelenski, confirmați. Cine mai vine
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este programul Summitului B9 de la București
  2. Cine participă la Summitul B9+ de la Cotroceni
  3. De ce nu vine Donald Trump la Summitul B9
  4. Ce este Formatul București 9

Bucureștiul găzduiește, miercuri, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment care va reuni la Palatul Cotroceni lideri europeni și oficiali de rang înalt din NATO. Printre participanții confirmați se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Reuniunea are tema „Delivering More for Transatlantic Security” și va fi co-prezidată de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, potrivit Administrației Prezidențiale.

Care este programul Summitului B9 de la București

Potrivit agendei oficiale, evenimentul începe la ora 10:30, când este programată primirea oficială a șefilor de delegație.

De la 11:00 va începe sesiunea plenară a Summitului, deschisă prin intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale omologului său polonez, Karol Nawrocki.

La 14:20 este programată fotografia oficială de grup, urmată de un dejun de lucru la 14:30.

Finalul zilei aduce declarațiile comune de presă, programate pentru ora 17:00, susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Cine participă la Summitul B9+ de la Cotroceni

Pe lista participanților se află mai mulți lideri europeni și oficiali NATO:

  • Mark Rutte, secretarul general al NATO
  • Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
  • Karol Nawrocki, președintele Poloniei
  • Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei
  • Alar Karis, președintele Estoniei
  • Petr Pavel, președintele Cehiei
  • Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei
  • Peter Pellegrini, președintele Slovaciei
  • Alexander Stubb, președintele Finlandei
  • Mette Frederiksen, premierul Danemarcei

De asemenea, Statele Unite vor fi reprezentate de Thomas DiNanno, subsecretar de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Vor mai participa oficiali din Suedia, Norvegia, Islanda, Bulgaria și Ungaria.

De ce nu vine Donald Trump la Summitul B9

Președintele american Donald Trump a fost invitat la reuniunea organizată la București, însă a ales să nu participe. În locul său, Washingtonul a decis să trimită o delegație condusă de Thomas DiNanno.

Ce este Formatul București 9

Formatul București 9 a fost lansat în 2015 la inițiativa României și Poloniei și reunește statele aflate pe flancul estic al NATO:

  • România
  • Polonia
  • Bulgaria
  • Ungaria
  • Cehia
  • Slovacia
  • Estonia
  • Lituania
  • Letonia

Summitul are loc într-un context regional sensibil, marcat de războiul din Ucraina și de discuțiile privind consolidarea securității pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Tags:
Citește și...
Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)
Politică
Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Externe
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Externe
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
Politică
Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan. Ce fotografie a publicat, „drept dovadă”, după acuzațiile premierului: „Am fost sunată”
Politică
Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan. Ce fotografie a publicat, „drept dovadă”, după acuzațiile premierului: „Am fost sunată”
Ilie Bolojan, dezvăluire despre Lia Olguța Vasilescu: „Doamna sună lideri ai PNL”. Ce acuzații îi mai aduce
Politică
Ilie Bolojan, dezvăluire despre Lia Olguța Vasilescu: „Doamna sună lideri ai PNL”. Ce acuzații îi mai aduce
Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
Politică
Administrația Prezidențială demontează fake news despre Summitul B9. Ce spune Nicușor Dan despre presupusul refuz diplomatic
Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
Politică
Speranța moare ultima. Bolojan n-ar refuza o nouă nominalizare ca premier
Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
Politică
Bolojan, despre consultările informale de la Cotroceni. Ce i-a propus președintele Nicușor Dan
Ultima oră
09:53 - Ce soluție are AUR pentru creșterea colectării TVA. Proiectul de lege „a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor” (VIDEO)
09:49 - Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
09:29 - Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
09:24 - Picioare grele și umflate? 5 metode pentru o ușurare imediată
09:19 - Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
09:19 - 12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
09:17 - Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
08:58 - Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
08:49 - Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
08:41 - De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”