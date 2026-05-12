Autoritățile din Ucraina au modificat lista țărilor cu care acceptă acorduri de dublă cetățenie, iar România se numără acum printre statele incluse în noul decret adoptat de ucrainean. Decizia vine după controversele generate de forma inițială a legislației, care excludea România și a provocat nemulțumiri în rândul românilor din Ucraina, informează .

Ucraina a adăugat România pe lista statelor acceptate pentru dublă cetățenie

Guvernul ucrainean a aprobat pe 8 mai modificarea listei statelor ai căror cetățeni pot obține mai ușor cetățenia ucraineană. Noua decizie extinde semnificativ numărul țărilor acceptate în sistemul de dublă cetățenie, de la doar cinci state la peste 30.

Pe lângă România, pe listă au fost incluse și țări precum Austria, Franța, , Spania, Suedia, Elveția, Portugalia sau Marea Britanie. Anterior, Ucraina accepta procedura simplificată doar pentru cetățenii din Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia.

În baza noii legislații, cetățenii din Ucraina vor putea obține o dublă cetățenie fără să fie obligați să renunțe la cea ucraineană.

Românii din Ucraina au criticat forma inițială a legii

Excluderea României din varianta inițială a legii a provocat reacții puternice în comunitatea românească din Ucraina, mai ales în regiunile cu populație românească numeroasă.

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș a susținut anterior că lipsa României de pe listă a fost percepută ca un semnal negativ transmis de Kiev

Nemulțumirile au apărut după intrarea în vigoare, la 16 ianuarie, a noii legi privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene.

Noua lege facilitează accesul etnicilor ucraineni la cetățenie

Pe lângă posibilitatea păstrării cetățeniei ucrainene, noul decret adoptat la Kiev a simplificat inclusiv procedurile pentru etnicii ucraineni care locuiesc în statele incluse pe lista oficială.

Autoritățile ucrainene încearcă astfel să mențină legătura cu diaspora și comunitățile din afara țării, într-un context dificil pentru Ucraina din punct de vedere politic și demografic.