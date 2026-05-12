Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, susține că actuala formă a alianței militare traversează o criză profundă și avertizează că Europa trebuie să își construiască propriile capacități de apărare.

În opinia sa, dependența de Statele Unite nu mai oferă garanții suficiente de securitate, motiv pentru care propune crearea unei noi strategii militare europene, informează .

Avertismentul dur privind NATO din partea lui Rasmussen

Într-un interviu acordat presei germane, fostul lider al Alianței Nord-Atlantice a descris situația actuală ca fiind una critică pentru viitorul organizației.

Anders Fogh Rasmussen a afirmat că incertitudinile legate de angajamentul Statelor Unite pun sub semnul întrebării coeziunea NATO.

„Vedem în acest moment o disoluție a NATO, iar acest lucru este periculos.”, a declarat acesta potrivit .

El a explicat că mesajele venite din partea președintelui american Donald au amplificat îndoielile privind aplicarea articolului 5, clauza de apărare colectivă a alianței.

Propunere pentru un nou „bloc european de apărare”

Rasmussen propune crearea unei coaliții europene separate, formată din state dispuse să își asume mai multă responsabilitate militară.

Modelul ar urma să funcționeze ca o structură complementară , dar cu reguli mai stricte și capacitate operațională proprie.

„Trebuie să stăm pe propriile picioare și să fim capabili să ne apărăm singuri continentul.”, potrivit Politico, citat de Agerpres.

Fostul oficial NATO susține că atât Uniunea Europeană, cât și actuala alianță militară nu sunt suficient de eficiente pentru a consolida un pilon european de apărare.

El a propus și criterii clare pentru participarea statelor, inclusiv creșterea cheltuielilor militare și asumarea unor garanții de securitate similare articolului 5.

„Este necesar să creștem producția de arme și muniții.”, a declarat acesta conform surselor citate.

În viziunea sa, statele care nu respectă aceste standarde ar putea fi excluse din noua structură.

Europa între dependență și autonomie militară

Deși propune o reformare profundă a securității europene, Rasmussen susține că NATO nu trebuie abandonată complet.

El consideră că alianța va rămâne în continuare un pilon central al apărării occidentale, în special datorită descurajării nucleare oferite de Statele Unite.

„NATO va rămâne piatra de temelie a apărării noastre.”, a mai adăugat acesta, potrivit Politico.

Totuși, el insistă că apărarea convențională ar trebui să fie responsabilitatea Europei.

Fostul secretar general a mai afirmat că Ucraina ar trebui integrată într-un viitor cadru de securitate european, pe care îl vede ca pe o alianță extinsă împotriva Rusiei.

În paralel, Rasmussen a recunoscut că ideea sa nu are încă sprijin politic clar, deși discută cu mai mulți lideri europeni, inclusiv din Germania, Franța, Marea Britanie și Italia.