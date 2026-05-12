Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările de la Cotroceni. Răspunsul său, întrebat care e diferența între PSD și AUR (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 11:05
George Simion și Nicușor Dan. Surse foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Nicușor Dan, despre consultările cu partidele
  2. Care e diferența între PSD și AUR?

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că discuțiile oficiale cu partidele la Cotroceni în vederea formării noului guvern vor avea loc joia aceasta sau lunea viitoare. Dan a precizat că și AUR va fi chemat la consultări, chiar dacă el dă în continuare garanții că viitorul guvern va fi pro-occidental.

Nicușor Dan, despre consultările cu partidele

Nu o să fac experimente şi nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să-i lăsăm să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Eu vreau să obţinem în urma acestor discuţii o propunere de premier şi elemente compatibile de program pe chestiunile esenţiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemneze primul-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va chema AUR la aceste consultări, președintele a răspuns: „Evident la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”.

Care e diferența între PSD și AUR?

Întrebat care este diferența dintre AUR, un partid extremist, și PSD, un partid care „șantajează” și dărâmă guverne când nu-i convine ceva, Nicușor Dan a răspuns că sunt „enorm de multe diferențe”: „Pe votul pe SAFE, pe solicitarea SUA pe trupe în România, enorm de multe diferențe”.

