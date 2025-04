Replici dure între Elena Lasconi și Crin Antonescu, în timpul dezbaterii prezidențiale: „A dansat în horă și cu Ponta, și cu Dragnea” / „Ieșiți des în stradă, scrieți cărți de elogiere a DNA-ului, după care sunteți la ușa DNA-ului atacându-l”

Elena Lasconi a lansat critici dure la adresa lui Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR, în timpul dezbaterii prezidențiale, organizată luni, la Palatul Cotroceni. Despre acesta, candidata USR a spus că i-a jignit pe românii care au ieșit în stradă în timpul protestelor și că nu doar că nu i-ar fi făcut dosar lui Liviu Dragnea, dar chiar l-ar fi iertat:

“E foarte ciudat că după ce au dansat în horă, și cu Ponta, și cu Dragnea, s-au călcat în picioare în horă, au făcut USL-ul, au atât de mulți penali în jurul lor și jignesc oamenii care au ieșit în stradă, am ieșit în stradă când au murit oameni la Colectiv, am ieșit în stradă la Ordonanța 13, am ieșit în stradă pe 10 august și nu i-ați fi făcut niciun dosar lui Dragnea, și poate că l-ați fi iertat!”.

În replică, Crin Antonescu a spus că Elena Lasconi abordează subiecte politice “în termeni coregrafici horă, dansuri”:

“Doamna Lasconi, dacă suntem la emisiunea “Iartă-mă” eu mă retrag, vă urmăresc cu interes, ce-I drept, dar mă retrag! Dacă dumneavoastră înțelegeți în termeni coregrafici horă, dansuri niște fenomente politice nu pot să vă ajut, nu sunt talentat la capitolul coregrafic. Pe dumneavoastră v-am văzut dansând, pe mine dumneavoastră nu.

Ce a fost cu USL-ul iarăși vă explic, dar pe un ton civilizat, iar în legătură cu penalii care ne înconjoară haideți să ne lămurim, că în partidul domneavoastră este o mare problemă: ieșiți des în stradă, scrieți cărți de elogiere a DNA-ului, după care sunteți la ușa DNA-ului atacându-l și sunt penali numai cei care sunt acuzați din alte partide, deci nu sunt înconjurat de niciun penal, tocmai am definit penalul, nu am jucat hora cu niciun penal, iar dacă dumneavoastră abordați în felul ăsta niște situații, niște momente politice nu pot fi partener de discuție, poate rezolvați cu singurul care rămâne, cum v-am zis, Zece negri mititei”.