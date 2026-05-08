AUR intră la guvernare cu o singură condiție. Liderul AUR, George Simion, susține că partidul său este pregătit să intre la guvernare, însă evită să spună explicit alături de ce partide ar putea construi o majoritate. În schimb, acesta insistă că AUR își dorește un premier desemnat din partea partidului și cere președintelui Nicușor Dan să înceapă consultările oficiale pentru desemnarea viitorului șef al Executivului.

Ar intra AUR la guvernare alături de PSD?

Întrebat direct dacă ar accepta să guverneze împreună cu PSD, George Simion a evitat să ofere un răspuns clar. A spus că prioritatea partidului este, în opinia sa, interesul cetățenilor, nu alianțele politice.

„Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier nominalizat de AUR, o să vedem dacă suntem invitaţi, conform cadrului constituţional, de Nicuşor Dan, să prezentăm ceea ce ne dorim noi. Dacă Nicuşor Dan nu vrea, prezentăm românilor„, a declarat liderul AUR, conform .

Președintele AUR a transmis că șeful statului ar trebui, în cursul săptămânii viitoare, să convoace consultările oficiale cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, invocând prevederile constituționale.

Simion a precizat că, dacă va fi invitat la Palatul Cotroceni, va merge la discuții împreună cu reprezentanți ai partidului său, printre care Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

„Dacă voi fi invitat, cum este normal, conform Constituţiei, ca preşedinte de partid, o să merg la Cotroceni cu Petrişor Peiu (…) şi cu prim-vicepreşedintele Dan Dungaciu. (…) Considerăm că este cât se poate de important pentru cei care ne-au votat să le arătăm respectul nostru şi le-am spus care sunt condiţiile noastre pentru a intra la guvernare, am spus încă de marţi, în momentul în care cu majoritate covârşitoare a parlamentarilor, 281 de parlamentari, a căzut Guvernul Bolojan, în mod normal un premier, un om decent şi-ar fi dat demisia.

Aşa au făcut toţi premierii până acum care au fost demişi prin moţiune de cenzură. Bolojan se agaţă de post, în mod normal Nicuşor Dan respecta Constituţia şi eram chemaţi în ordinea voturilor primite, (…) ne chemau la Cotroceni, nu la nişte invenţii care nu există în Constituţie, discuţii informale. Aşteptăm să fim invitaţi ca al doilea partid al ţării, primul în preferinţele românilor, la Cotroceni„, a mai adăugat el.

Amenință AUR cu suspendarea președintelui?

Întrebat dacă AUR ia în calcul declanșarea procedurii de suspendare a președintelui, în cazul în care consultările oficiale nu vor fi convocate până săptămâna viitoare, George Simion a invocat necesitatea respectării Constituției și a acuzat actuala putere de provocarea crizei politice.

„Eu nu-mi doresc nimic pentru mine, îmi doresc respectarea Constituţiei, sunt aceiaşi oameni care au anulat alegerile. În mod normal, lăsând consultarea şi cu al doilea partid ca rezultat al alegerilor din decembrie 2024, în mod normal Nicuşor Dan trebuie să vină săptămâna viitoare cu o propunere de premier, pentru că el a cauzat această criză politică. Respectarea votului poporului, preşedinte Călin Georgescu”.