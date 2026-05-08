O intervenție de urgență a dat peste cap traficul de vineri după-amiază în sudul Capitalei, după apariția unei scurgeri de gaze pe Șoseaua Berceni. Incidentul a dus atât la restricții totale de circulație, cât și la întreruperea alimentării pentru sute de consumatori din zonă.

Autoritățile, echipele tehnice și polițiștii rutieri au intervenit rapid, iar zona a fost izolată pentru evitarea oricărui risc suplimentar.

Cum a apărut avaria care a blocat circulația pe Șoseaua Berceni

Problemele au început în timpul unor lucrări de săpătură mecanizată desfășurate pentru infrastructura electrică, în sectorul 4 al municipiului București. În timpul intervenției, un branșament al rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost avariat.

„Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru reţeaua electrică de către firma Reţele Electrice România SA, pe Şoseaua Berceni, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui branşament al reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 8 mai 2026, începând cu ora 14:16”, a anunţat, vineri, , într-un comunicat de presă.

Câți consumatori au rămas fără gaze și când revine alimentarea

În urma opririi preventive, 228 de clienți, atât persoane fizice, cât și operatori economici din zonă, au rămas temporar fără alimentare cu gaze naturale.

Compania a transmis că reluarea furnizării pentru consumatorii afectați este estimată în cursul serii, în jurul orei 20:00, după finalizarea tuturor verificărilor tehnice, relatează Libertatea.

Ce măsuri au luat autoritățile în trafic

a închis complet circulația pe tronsonul dintre Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest, pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

„Având în vedere confirmarea unei , au fost dispuse de urgenţă măsuri pentru protejarea populaţiei şi desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă. În prezent, traficul rutier este restricţionat total pe Şos. Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei şi str. Popeşti Vest , fiind instituit un perimetru de siguranţă pentru intervenţia echipajelor specializate”, a anunţat Brugada Rutieră a Capitalei.