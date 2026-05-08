B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică

Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică

Adrian A
08 mai 2026, 17:29
Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu susține că Bolojan ne-a băgat în criză economică
  2. PSD invocă scăderea PIB, firme închise și pierderea locurilor de muncă
  3. Când a intrat România în recesiune tehnică
  4. Miza anunțului INS pentru trimestrul I 2026

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că România se află în prag de criză economică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB și posibilitatea confirmării unui al treilea trimestru negativ.

Grindeanu susține că Bolojan ne-a băgat în criză economică

Potrivit lui Sorin Grindeanu, datele oficiale care urmează să fie publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția Produsului Intern Brut în trimestrul I din 2026 ar putea transforma actuala „recesiune tehnică” într-o veritabilă criză economică.

„Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre ‘prim-ministrul reformelor’, despre ‘austeritatea care vindecă’”, afirmă Grindeanu.

PSD invocă scăderea PIB, firme închise și pierderea locurilor de muncă

Liderul social-democrat susține că bilanțul economic al actualei guvernări este unul sever:

  • PIB-ul ar fi scăzut cu 1,9% în trimestrul IV din 2025, cea mai mare contracție trimestrială din 2012 încoace;
  • trimestrul I din 2026 ar urma să confirme a treia scădere consecutivă;
  • peste 83.000 de firme au fost radiate în 2025;
  • 47.000 de firme au fost dizolvate în primele 10 luni ale anului trecut;
  • alte 1.900 de firme au intrat în insolvență în primele trei luni din 2026;
  • peste 70.000 de locuri de muncă ar fi dispărut între iunie 2025 și martie 2026;
  • rata șomajului ar fi ajuns la 6,3%, cu peste 500.000 de români fără loc de muncă.

„Au promis reformă. Au livrat recesiune. Au promis disciplină. Au livrat falimente”, mai spune Grindeanu.

Când a intrat România în recesiune tehnică

România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, potrivit datelor INS.

În trimestrul III din 2025, economia a înregistrat un recul de aproximativ 0,1%-0,2% față de trimestrul anterior, iar în trimestrul IV scăderea s-a adâncit la 1,9%, pe seria ajustată sezonier. Recesiunea tehnică este definită exact prin două trimestre consecutive de contracție economică.

Astfel, februarie 2026 a fost momentul în care INS a confirmat oficial intrarea României în recesiune tehnică.

Miza anunțului INS pentru trimestrul I 2026

Dacă și trimestrul I din 2026 va arăta o nouă contracție economică, România ar marca al treilea trimestru consecutiv de scădere, ceea ce ar alimenta discursul politic despre trecerea de la simpla recesiune tehnică la o criză economică mai profundă.

Tags:
Citește și...
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Economic
Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Economic
Damen Mangalia, evaluat la cel mult 184 de milioane de euro. Doi coloși industriali, interesați de cel mai mare șantier naval românesc
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
Economic
Castelul Bran are un nou administrator. Firma care operează domeniul, preluată de gestionarul moștenirii lui Elvis Presley
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
Economic
O nouă lansare de titluri Fidelis. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi atractive pentru investitori
ANAT cere extinderea voucherelor de vacanță și după 2026. Când ar putea beneficia și angajații din privat
Economic
ANAT cere extinderea voucherelor de vacanță și după 2026. Când ar putea beneficia și angajații din privat
Cum să construiești un portofoliu de acțiuni și ETF-uri: ghid practic pentru investitori
Economic
Cum să construiești un portofoliu de acțiuni și ETF-uri: ghid practic pentru investitori
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Economic
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Economic
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Economic
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Economic
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Ultima oră
18:38 - Diana Șoșoacă a mers din nou la Ambasada Rusiei. Ce-a făcut acolo și cu cine s-a întâlnit: „Gest diplomatic exploziv”
18:31 - Scurgere de gaze și trafic blocat complet pe Șoseaua Berceni din Capitală. Când revine alimentarea pentru clienții afectați (VIDEO)
18:09 - Surse: Război total în PNL după decizia lui Bolojan. Cine pregătește un nou asalt în partid. Ruptura nu este exclusă
17:23 - Cât ne costă, de fapt, pensiile foștilor parlamentari. Sumele uriașe plătite de statul român
16:49 - Surse: Planul USR pentru noul Guvern. Cele 3 opțiuni aflate pe masa conducerii
16:19 - George Simion, anunț despre intrarea AUR la guvernare. Ce a spus despre Călin Georgescu
16:07 - Newsweek: Romeo Gheorghe trăia cu 1.000 lei pe lună înainte să îl facă Șoșoacă senator. Are criptomonede de 250.000$
16:03 - Nissan surprinde piața auto. Noul Gravite cu 7 locuri costă cât o mașină second-hand (VIDEO)
16:00 - Controverse după moțiunea de cenzură. Guvernul demis adoptă ordonanțe de urgență deși Constituția îi interzice. Care este justificarea oficială
15:32 - Val fără precedent de pensionări în administrația publică. Peste jumătate dintre actualii salariați vor ieși din sistem în următorii 15 ani