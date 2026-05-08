Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că România se află în prag de criză economică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB și posibilitatea confirmării unui al treilea trimestru negativ.

Grindeanu susține că Bolojan ne-a băgat în criză economică

Potrivit lui Sorin Grindeanu, datele oficiale care urmează să fie publicate de privind evoluția Produsului Intern Brut în trimestrul I din 2026 ar putea transforma actuala „recesiune tehnică” într-o veritabilă criză economică.

„Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre ‘prim-ministrul reformelor’, despre ‘austeritatea care vindecă’”, afirmă Grindeanu.

PSD invocă scăderea PIB, firme închise și pierderea locurilor de muncă

Liderul social-democrat susține că bilanțul economic al actualei guvernări este unul sever:

PIB-ul ar fi scăzut cu 1,9% în trimestrul IV din 2025, cea mai mare contracție trimestrială din 2012 încoace;

trimestrul I din 2026 ar urma să confirme a treia scădere consecutivă;

peste 83.000 de firme au fost radiate în 2025;

47.000 de firme au fost dizolvate în primele 10 luni ale anului trecut;

alte 1.900 de firme au intrat în insolvență în primele trei luni din 2026;

peste 70.000 de locuri de muncă ar fi dispărut între iunie 2025 și martie 2026;

rata șomajului ar fi ajuns la 6,3%, cu peste 500.000 de români fără loc de muncă.

„Au promis reformă. Au livrat recesiune. Au promis disciplină. Au livrat falimente”, mai spune Grindeanu.

Când a intrat România în recesiune tehnică

România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, potrivit datelor INS.

În trimestrul III din 2025, economia a înregistrat un recul de aproximativ 0,1%-0,2% față de trimestrul anterior, iar în trimestrul IV scăderea s-a adâncit la 1,9%, pe seria ajustată sezonier. Recesiunea tehnică este definită exact prin două trimestre consecutive de contracție economică.

Astfel, februarie 2026 a fost momentul în care INS a confirmat oficial intrarea României în .

Miza anunțului INS pentru trimestrul I 2026

Dacă și trimestrul I din 2026 va arăta o nouă contracție economică, România ar marca al treilea trimestru consecutiv de scădere, ceea ce ar alimenta discursul politic despre trecerea de la simpla recesiune tehnică la o criză economică mai profundă.