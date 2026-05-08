Grindeanu: „Au promis reformă, au livrat recesiune”. PSD acuză Guvernul Bolojan că a adus România în criză economică

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că România se află în prag de criză economică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB și posibilitatea confirmării unui al treilea trimestru negativ.
Potrivit lui Sorin Grindeanu, datele oficiale care urmează să fie publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția Produsului Intern Brut în trimestrul I din 2026 ar putea transforma actuala „recesiune tehnică” într-o veritabilă criză economică.
„Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre ‘prim-ministrul reformelor’, despre ‘austeritatea care vindecă’”, afirmă Grindeanu.
Liderul social-democrat susține că bilanțul economic al actualei guvernări este unul sever:
„Au promis reformă. Au livrat recesiune. Au promis disciplină. Au livrat falimente”, mai spune Grindeanu.
România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, potrivit datelor INS.
În trimestrul III din 2025, economia a înregistrat un recul de aproximativ 0,1%-0,2% față de trimestrul anterior, iar în trimestrul IV scăderea s-a adâncit la 1,9%, pe seria ajustată sezonier. Recesiunea tehnică este definită exact prin două trimestre consecutive de contracție economică.
Astfel, februarie 2026 a fost momentul în care INS a confirmat oficial intrarea României în recesiune tehnică.
Dacă și trimestrul I din 2026 va arăta o nouă contracție economică, România ar marca al treilea trimestru consecutiv de scădere, ceea ce ar alimenta discursul politic despre trecerea de la simpla recesiune tehnică la o criză economică mai profundă.