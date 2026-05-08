Ana Maria
08 mai 2026, 16:49
Dominic Fritz, președintele USR. Sursa foto: Captură video - USR / Facebook
Decizie importantă în USR! Partidul își conturează strategia pentru consultările de la Palatul Cotroceni, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv. Potrivit unor surse politice, în ședința Biroului Politic al partidului au fost analizate trei variante de lucru, toate în funcție de rezultatul discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare.

Decizie importantă în USR! Ce variante are conducerea pentru formarea noului Guvern

Conform informațiilor obținute din surse politice, prima opțiune susținută de liderii USR este formarea unui guvern majoritar, condus de Ilie Bolojan. Pe masa discuțiilor s-a aflat și scenariul unui executiv minoritar, tot cu Ilie Bolojan în funcția de premier, în cazul în care nu va putea fi construită o majoritate parlamentară stabilă.

Decizie importantă în USR! Se ia în calcul și varianta opoziției?

Liderii formațiunii au discutat și despre posibilitatea trecerii în opoziție, dacă negocierile pentru una dintre formulele de guvernare analizate nu vor produce un rezultat concret. Sursele citate susțin că, în acest moment, Biroul Politic al USR nu a adoptat o decizie oficială, ci a făcut doar o evaluare a scenariilor posibile înaintea consultărilor politice.

Ce acord au anunțat PNL și USR

În paralel, PNL și USR au transmis joi seară un mesaj comun privind colaborarea politică în actualul context tensionat.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, au transmis liderii celor două formațiuni politice.

Mesajul vine după ce Ilie Bolojan și Dominic Fritz și-au exprimat susținerea pentru o coordonare comună în eventualitatea unei noi formule de guvernare.

Ce variantă pregătește PSD

În timp ce PNL și USR încearcă să construiască un front comun, PSD caută propria formulă pentru revenirea la guvernare. Potrivit unor surse politice, social-democrații vor începe de luni discuții cu UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari independenți pentru conturarea unei noi majorități parlamentare.

PSD va iniția începând de luni discuții cu UDMR, minoritățile și independenții din Parlament în vederea construirii unei noi majorități parlamentare. În acest demers ar putea fi cooptați și parlamentari de la PNL și posibil USR care înțeleg să pună umărul la a scoate România din criza economică și socială”, au precizat surse politice, conform Știripesurse.

Ce spune Cătălin Predoiu despre viitorul PNL

După votul din Biroul Politic Național privind trecerea PNL în opoziție, Cătălin Predoiu a cerut o discuție mai amplă despre rolul partidului în viitoarea ecuație guvernamentală.

Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă (n.r. – pentru a rămâne la guvernare”, a precizat, joi, Cătălin Predoiu.

Ar trebui găsită o soluție pentru ca PNL să-și continue efortul guvernării și, în orice caz, trebuie făcută o consultare pe această temă”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică rămâne relevant dacă are poziția de premier”, a explicat liderul liberal.

