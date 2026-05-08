PSD a început negocierile pentru formarea unei noi , în contextul acordului Bolojan-Fritz, de colaborare între PNL și USR. În prezent, social-democrații au un număr de 129 de parlamentari, în timp ce PNL-USR au, cumulat, 134.

PNL și USR pe poziții ireconciliabile cu PSD

a fost demis cu 281 de voturi, la din 5 mai. În aceste condiții, coaliția de guvernare formată din PSD, partidul cu cele mai multe mandate parlamentare, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților s-a spart. PNL și USR susțin că nu vor mai participa la o guvernare alături de PSD. Pe de altă parte, deși nu au decât 129 de mandate parlamentare revendică funcția de premier în ideea formării unui guvern minoritar.

Ideea se bazează pe cooptarea un grup de traseiști politici – după model UNPR – care să susțină un astfel de proiect, cu toate costurile și riscurile pe care le implică. În această direcție, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au făcut un prim pas, nemulțumiți de discuțiile pe care le-au avut la Cotroceni. Ei au anunțat formarea unei alianțe PNL-USR care va colabora în Parlament și la guvernare, urmând să facă o propunere unică de premier.

Tot acest eșafodaj este alimentat, însă, pe presupunerea că președintele Nicușor Dan îi va da mandatul de premier, pentru a doua oară lui Ilie Bolojan. Cei care au imaginat acest scenariu au pornit de la precedentul din 2009, când Traian Băsescu l-a numit pe Emil Boc, premier, a doua oară, deși fost demis prin moțiune de cenzură, împotriva voinței majorității parlamentare.

Or, în acest moment, sursele indică faptul că șeful statului are în vedere un alt candidat la funcția de premier, inclusiv un tehnocrat. Realizând că șansele unei renominalizări a premierului demis sunt foarte mici, USR și PNL îl atacă pe șeful statului, direct sau indirect. Mai mulți vectori de imagine afiliați acestor formațiuni îl acuză pe Nicușor Dan că a girat declanșarea crizei politice și că nu l-a susținut pe Bolojan.

Social-democrații au demarat negocieri pentru o nouă majoritate

În acest context politic, PSD a inițiat negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare, ca replică la . Potrivit unor surse apropiate partidului, social-democrații au în vedere discuții cu UDMR, partid dispus să revină la guvernare, indiferent cu ce premier, cu grupul minorităților, dar și cu parlamentari independenți.

„PSD va iniția începând de luni discuții cu UDMR, minoritățile și independenții din Parlament în vederea construirii unei noi majorități parlamentare. În acest demers ar putea fi cooptați și parlamentari de la PNL și posibil USR care înțeleg să pună umărul la a scoate România din criza economică și socială”, au declarat surse politice citate de stiripesurse.ro.

Negociatorii lui Sorin Grindeanu nu excludă să atragă de partea lor parlamentari de la PNL și chiar de la USR. Ei mizează pe ruptura și pe tensiunile interne din PNL, cauzate de trecerea în opoziție. N-ar fi prima oară când s-ar produce o ruptură în interiorul PNL, în ciuda asigurărilor ce vin din sediul de la Modrogan.

De altfel, există membri ai partidului care acuză echipa Bolojan de provocarea acestei crize. Mulți nu înțeleg, dincolo de mesajele propagandei guvernamentale, de ce șeful guvernului demis a lăsat ca lucrurile să escaladeze până la ruperea coaliției și nu a încercat să negocieze cu social-democrații o înțelegere. Mai mult, mulți peneliști sunt nemulțumiți de acordul cu USR, amintindu-și de scandalurile din guvernarea 2020 – 2021.

Peneliștii, nemulțumiți că nu au fost consultați

La inițiativa lui Ilie Bolojan, Biroul Politic Național al PNL a decis ca partidul să treacă în opoziție și să renunțe la guvernare. Decizia a nemulțumit un mare număr de membri ai partidului care consideră că cei 50 de membri care au votat-o nu reprezintă o structură statutară. O hotărâre de o asemenea importanță trebuie adoptată într-un for mult mai larg, Consiliul Național al PNL.

Mai mulți lideri din teritoriu au transmis că nu doresc să intre în opoziție, fapt care va avea consecințe grave. Este vorba despre pierderea posturilor pe care le ocupă peneliștii în ministere, instituții publice și agenții, direcții deconcentrate și prefecturi. Conform estimărilor, un număr de aproape 1.000 de oameni vor fi afectați direct. E greu de crezut că un viitor guvern, condus de PSD, ar accepta ca membrii PNL și afiliații lor să-și păstreze sinecurile

La aceasta se mai adaugă blocarea accesului, pentru primarii și președinții de consilii județene, dar și pentru rețelele clientelare la resurse bugetare. Or, dacă pentru cei câțiva decidenți din Modrogan, trecerea în opoziție echivalează cu un concediu, pentru foarte mulți peneliști acest lucru înseamnă o perioadă foarte dificilă.

În plus, în ciuda estimărilor optimiste, nimic nu garantează că PNL și USR vor obține în 2028, majoritatea care să le permită să guverneze singure. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, până acum, în istoria politică post-decembristă. Iar acum va fi cu atât mai dificil cu cât PNL și USR sunt depășite, în sondaje de AUR și PSD.

Anunțul făcut de Ilie Bolojan și Dominic Fritz

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au acuzat PSD că este la baza crizei politice care a dus la demiterea guvernului. După discuțiile pe care le-au avut cu președintele Nicușor Dan, cei doi au anunțat că vor face o alianță care va colabora în Parlament, dar și la guvernare, dacă va fi cazul. PNL și USR vor merge împreună la consultările pentru desemnarea unui nou premier, la Cotroceni.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile”, au transmis Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Ulterior într-o intervenție televizată, politicianul USR a declarat că PNL și USR formează cel mai mare grup din Parlament, cu 134 de deputați și senatori. Pe de altă parte, trebuie spus că PSD are singur 129 de parlamentari aproape cât cele două formațiuni la un loc.

„PNL și USR sunt cea mai mare fracțiune din Parlament. România să nu piardă calea reformistă, deci să ne opunem la ce fac AUR și PSD în Parlament. Să luăm decizii împreună”, a declarat Dominic Fritz la Digi24.

Atitudinea anti-PSD a lui Bolojan, desființată de la Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, atenționează că în PNL există o epidemie de țâfnă, care va duce partidul la eșec. El a criticat atitudinea lui Ilie Bolojan, care a exclus o colaborare cu PSD, după ce a fost demis, în Parlament, cu 281 de voturi.