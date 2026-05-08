PSD îl somează pe Bolojan să oprească „numirile pe pile” din Guvern. Social-democrații amenință cu anularea tuturor deciziilor

Adrian A
08 mai 2026, 13:15
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. PSD acuză „operațiunea de final de mandat”
  2. PSD: „Reforma statului nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari”
  3. Guvernul Bolojan a căzut cu 281 de voturi
  4. Bolojan refuză să plece: „Nu voi demisiona până la finalul interimatului”
  5. PSD lasă deschisă și varianta guvernării, și pe cea a opoziției

PSD a lansat un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că, împreună cu miniștrii interimari, încearcă „pe ultima sută de metri” să își instaleze apropiații în funcții-cheie din instituțiile publice.

PSD acuză „operațiunea de final de mandat”

Într-un comunicat de presă transmis vineri, social-democrații susțin că premierul demis și miniștrii săi „își instalează pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții publice guvernamentale” și avertizează că toate numirile făcute fără concurs, pe criterii politice sau personale, vor fi anulate imediat după instalarea unui nou Executiv.

„PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferințelor personale sau politice ale premierului demis și ale apropiaților săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim și funcțional”, se arată în comunicat.

Social-democrații invocă inclusiv numiri de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române și din prefecturile Neamț, Maramureș și Vaslui, despre care spun că ar demonstra „duplicitatea și demagogia” premierului demis.

PSD: „Reforma statului nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari”

PSD afirmă că reforma promisă de Bolojan nu se poate face „cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect” și nici prin „împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații”.

Partidul îl acuză pe liderul liberal și pentru faptul că a rămas la Palatul Victoria după adoptarea moțiunii de cenzură, deși PNL a anunțat oficial că trece în opoziție.

„Cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis rămânerea în opoziție”, transmite PSD.

Social-democrații susțin că, spre deosebire de liberali, și-au retras toți reprezentanții politici din Guvern înainte de declanșarea procedurii parlamentare pentru schimbarea premierului.

Întregul comunicat de presă al PSD îl puteți citi aici:

Comunicat de presa – PSD il someaza pe premierul demis sa inceteze numirile intempestive, fara concurs, in functii guvernamentale – 08.05.2026

Guvernul Bolojan a căzut cu 281 de voturi

Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură, adoptată cu 281 de voturi „pentru”, mult peste pragul necesar de 233. Guvernul rămâne însă interimar până la formarea unui nou Cabinet.

După vot, liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut public lui Bolojan să renunțe inclusiv la interimat.

„Bolojan ar trebui să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor”, a declarat Grindeanu după moțiune.

El a adăugat că își dorește „ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte”.

Bolojan refuză să plece: „Nu voi demisiona până la finalul interimatului”

Premierul Bolojan a respins solicitarea PSD și a transmis în ședința conducerii PNL că nu va pleca din funcție până la instalarea noului guvern. PNL a decis ulterior, prin vot intern, trecerea în opoziție.

În prima reacție publică după căderea Guvernului, Bolojan a susținut că demiterea a fost consecința reformelor începute.

S-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii, reacțiile sunt pe măsură”, a transmis acesta.

Anterior, premierul îl provocase pe Grindeanu să prezinte alternativa PSD: „Grindeanu trebuie să vină și să spună care e soluția”, afirmând că social-democrații au generat actuala criză politică.

PSD lasă deschisă și varianta guvernării, și pe cea a opoziției

Deși a inițiat ofensiva parlamentară împotriva Cabinetului Bolojan, PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare sau va rămâne în opoziție.

„PSD-ul, în acest moment, este deschis și are toate variantele în față”, a spus Sorin Grindeanu, precizând inclusiv că „pot să existe majorități și fără PSD”.

Liderul social-democrat a insistat că nu există o majoritate PSD-AUR și că soluția pe care o urmărește partidul este una „pro-occidentală”, cu partidele pro-europene.

Până la formarea unei noi majorități parlamentare, conflictul dintre PSD și PNL se mută pe terenul administrației: cine controlează numirile din instituțiile-cheie și cine va deconta politic criza deschisă de moțiunea de cenzură.

