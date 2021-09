Șefa DSP București îi dă replica lui Vlad Voiculescu. Oana Nicolescu: Sunt puțin surprinsă. Când a venit ca ministru, el a modificat modul de calcul al incidenței

Dr. Oana Nicolescu, șefa DSP București, i-a oferit o replică lui Vlad Voiculescu, care susținea că Direcția nu a alocat 4.000 de cazuri de COVID-19, ceea ce ar fi diminuat artifical incidența înaintea Congresului PNL. Nicolescu a spus pentru News.ro că tocmai fostul ministru este cel care a modificat modul de calcul al incidenței. Ea a adăugat că, într-adevăr, nu au fost făcute alocări pe fiecare județ, pe de o parte din lipsă de personal, dar toate îmbolnăvirile sunt consemnate în aplicația Corona Forms, iar situația nu influențează nivelul incidenței.

„Aflu astăzi că peste 4000 de teste pozitive din zilele de 23, 24, 25 septembrie nu au fost alocate de DSP Bucureşti, adică nu au apărut în cifrele oficiale. Incidenţa ar fi fost altfel semnificativ mai mare. Nealocat=dispărut din orice statistică oficială”, scrisese Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, duminică, pe Facebook.

Șefa DSP București: Sunt puțin surprinsă. Când a venit ca ministru, Vlad Voiculescu a modificat modul de calcul al incidenței

Șefa DSP București a subliniat că nu se poate vorbi „despre aceste titulaturi de furt”, având în vedere că îmbolnăvirile se regăsesc în Corona Forms.

„Faptul că, într-adevăr, în acest moment o parte din ele nu au fost alocate, ca să înţelegem despre ce este vorba, avem un număr de teste, care sunt de exemplu în Bucureşti. Noi trebuie să luăm fiecare test în parte şi să îl alocăm fie unui sector pe Bucureşti, asta însemnând să-l sunăm pe fiecare şi să-l întrebăm în urma anchetei epidemiologice unde anume s-a infectat, şi să-l alocăm fie pe Bucureşti, fie de unde provine, pentru că toate aceste teste, să ştiţi că sunt lucrate pe Bucureşti, adică mare parte din testele pe care noi le realizăm în acest moment, aflăm în urma anchetelor epidemiologice că ei s-au infectat fie la Iaşi, fie în alte localităţi, doar că au venit în Bucureşti şi s-au infectat”, a afirmat Oana Nicolescu.

Oana Nicolescu a explicat că tocmai Vlad Voiculescu este cel care a schimbat modul de calcul al incidenței, în sensul în care s-a stabilit ca rata să fie determinată de 14 zile, fără ultimele trei, astfel încât acele cazuri cu județ de proveniență neidentificat să fie alocate și raportate corespunzător.

„Deci nu este vorba despre nicio fraudă, că nu se văd, sub nicio formă, ele sunt toate în Corona Forms, dar, în momentul în care vorbim de cum se calculează rata de incidenţă, sunt puţin surprinsă pentru că, în momentul în care a venit ca ministru, domnul Vlad Voiculescu a modificat acest lucru, iar în acest moment cele trei zile la care face referire dl ministru abia încep să se regăsească în rata de incidenţă”, a mai spus șefa DSP București.

Ea susține că „datele nu au fost alocate la timp din lipsă de resursă umană, dar ele nu influențează rata de incidență avută până în acest moment”.

„Datele nu au fost alocate, într-adevăr, este o diferenţă, alocate pe judeţ, pe sector în parte. Dar apropo la ceea ce a făcut afirmaţii referitor la Congresul nostru, PNL, nu se susţin afirmaţiile, sub nicio formă. Aceste alocări nu au fost făcute întrucât, în momentul de faţă, la nivel de DSP, lucrăm cu 100 de detaşaţi, într-o locaţie pe care eu efectiv am reuşit să o găsesc, am cerut sprijn inclusiv şi săptămâna trecută în ultima videoconferinţă pe care am avut-o la Prefectură către toate entităţile, să ne susţină pentru a găsi un spaţiu mai mare, astfel încât să putem să avem suplimentar personal detaşat, încă suntem în căutări, iar în momentul de faţă lucrăm cu 100 de medici în program de 10 ore, 10-12 ore, de luni până duminică”, a mai spus șefa DSP București.