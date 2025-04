Stelian Tănase, despre greșeala lui Bolojan în campanie. Momentul în care PNL putea ajunge cel mai important partid din România (VIDEO)

Ilie Bolojan greșește exprimându-și susținerea prin declarații publice pentru candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, la alegerile prezidențiale. Este opinia cunoscutului scriitor și politolog Stelian Tănase.

În emisiunea Special, difuzată de B1 TV a afirmat că PNL ar fi trebuit să-și asume un candidat propriu, la alegerile prezidențiale din luna mai, iar nu unul susținut împreună cu PSD. În opinia sa, alianța cu PSD este o greșeală care i-ar putea scoate pe liberali din jocul politic. Aceștia ar putea cădea în preferințele electorale, așa cum s-a întâmplat și cu PNȚCD, în 2000.

„Greșeală (că Ilie Bolojan își declară susținerea publică pentru Crin Antonescu – n. red.). Pentru că este președintele României, chiar și inerimar și nu ar trebui să se implice… El vrea să-l susțină pe Crin Antonescu pentru că vrea ca această coaliție să câștige alegerile prin candidatul respectiv, dar cred că greșește. În locul lui – n-aș putea să dau sfaturi că nu sunt un politician mai capabil decât ei – aș fi mers la președinție pe mâna PNL care era jumate din vinovat pe cât era coaliția cu PSD, care a fost o eroare strategică și tactică mortal. S-ar putea PNL să aibă soarta PNȚCD din această cauză”, este de părere Stelian Tănase.

În acest context, cunoscutul politolog a amintit de momentul 2012, când PNL a intrat în alianță cu PSD, formând USL. În opinia sa, dacă la acel moment ar fi candidat singur, PNL avea șansele să ajungă cel mai important partid politic din România.

„În 2012 a fost o discuție vis-a vis dacă PNL să meargă în haită cu PSD sau să meargă singur. Atunci am sfătuit, din public, la televiziune, să meargă singur. Să confrunte electoratul și să-și ia punctele. Dacă făceau aceasta, părerea mea este că ei deveneau cel mai important partid politic din România. Era momentul pro-liberal din societatea românească. În 2012, PNL ar fi putut să devină primul partid din România”, a mai spus Stelian Tănase, despre acel moment.

Crin Antonescu nu a avut suficient curaj

Stelian Tănase spune că, la momentul respectiv, lui și celorlalți politicieni le-a lipsit curajul să ia o decizie care le-ar fi adus puncte electorale importante. Lipsa de curaj de care a dat dovadă Crin Antonescu – președintele PNL de la acel moment – și a celorlalți au făcut ca liberalii să ajungă o remorcă a social-democraților conduși de Victor Ponta și Liviu Dragnea.

„Lui Antonescu i-a fost frică, nici pe ceilalți nu i-a dat curajul afară din casă și au mers înhăitați cu PSD și au făcut dezastrul pe care l-au făcut. Le-a fost teamă că nu performează. E vorba că nu au avut curajul în forțele lor, iar partidul avea cea mai mare dezvoltare. Era un frison liberal sau de dreapta, cum vreți să-i spuneți, în acel an”, a amintit Stelian Tănase.

La alegerile parlamentare din 2012, Crin Antonescu a candidat în județul Teleorman, condus de Liviu Dragnea. Mai mult, după ruptura USL, PNL a pierdut mai mulți aleși locali, în condițiile în care guvernul Ponta a adoptat un act normativ care permitea acestora să treacă de la un partid la altul fără să-și piardă mandatele.

În paranteză fie spus, o mișcare precum cea pomenită de Stelian Tănase a fost făcută de PNL, condus de Valeriu Stoica, în 2000. Liberalii s-au rupt de alianța cu PNȚCD și, spre deosebire de țărăniști, au reușit să supraviețuiască politic. Ba chiar au revenit la putere, patru ani mai târziu, în alianță cu PD și cu Traian Băsescu.

Ilie Bolojan nu vede ceva greșit să-l susțină pe Antonescu

Preşedintele interimar Ilie Bolojan nu consideră că încalcă Constituţia atunci când se afișează în campania electorală alături de Crin Antonescu sau când îndeamnă la vot în favoarea acestuia. El spune că este vorba despre „omul Ilie Bolojan” care are dreptul la opțiune. „Nu am încălcat-o şi eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică, de 20 de ani. De ce? Dacă aţi văzut şi la Primărie, şi la Consiliul Judeţean, şi la Preşedinţia României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituţii. În administraţia publică locală am făcut exclusiv administraţie. Aici nu fac decât să onorez această funcţie şi nu am încurcat niciodată partea de responsabilităţi şi Instituţia Preşedinţiei nu a fost implicată deloc în campania prezidenţială şi asta o să fac până în ultima clipă din respect pentru cetăţenii României, din respect pentru opţiunile lor diferite, asta este o chestiune certe”, a spus Bolojan, sâmbătă, la Prima Tv. Pe de altă parte, în vreme ce sieși își găsește scuze, nu la fel de indulgent este față de acei candidați care îl propun ca premier, după alegeri, într-o nouă formulă de guvernare. Despre aceștia, deși nu dețin vreo funcție care să le interzică să-și exprime opțiunile politice, Bolojan sugerează că ar încălca dacă nu o normă constituțională, cel puțin una de „bună-cuviință”

„M-aţi întrebat mai înainte dacă n-am încălcat Constituţia susţinând un candidat (pe Crin Antonescu – n.r.). Dar cei care-mi folosesc numele în campanie, propunându-mă premier, şi acum cinci luni de zile, în cealaltă campanie, şi acum, nu încalcă o regulă, dacă nu constituţională, măcar de bună-cuviinţă? Deja în turul doi erai abandonat, pentru că sigur că se înţelege care-i situaţia. Vedeţi, asta nu-i o problemă, ci doar dacă ai o opţiune corectă şi fair-play şi îţi respecţi nişte înţelegeri, poate părea o problemă. Din nou trebuie să fim foarte corecţi cu românii. Niciun partid politic nu are mai mult de 25% în Parlament. Partidul politic care are cea mai mare pondere din această coaliţie, dar şi din Parlament, este PSD-ul. PNL-ul are o pondere de 15%, să spunem, da? Credem că este fezabil să ai un premier al cărui partid are o pondere de 15%?”, a întrebat, retoric, Ilie Bolojan.