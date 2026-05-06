Emil Boc (PNL), primarul din Cluj-Napoca, a declarat că PNL și PSD au pierdut prea mult stând împreună atât de mult timp, așa că e bine că acum se separă apele. Boc a mai afirmat că PSD și AUR au obligația acum să vină cu o nouă formulă de guvernare, deoarece ele au dat jos Guvernul Bolojan și e firesc să vină cu altceva în loc dacă tot au demonstrat că au majoritatea.

Boc: PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD

„Este sănătos şi pentru PNL, şi pentru PSD ca aceste ape să se separe odată, între PNL şi PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună, trebuie să recunoaştem asta. Oamenii şi-au căutat alte alternative în strânga şi dreapta politicii. PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD, iar apele s-au despărţit şi din acest punct de vedere cred că trebuie să ne respectăm fiecare drumul pe care l-am ales”, a declarat Emil Boc, la

Acesta a insistat apoi că PNL nu se va răzgândi și va trece în Opoziție, așa cum marți în forurile statutare.

Boc: E obligația morală a PSD și AUR să dea noul guvern

Primarul liberal a mai afirmat că e obligația morală acum a PSD și AUR să formeze noul guvern: „În consecinţă, le urăm succes. Nu avem altceva de discutat, ne respectăm opţiunea politică pe care am avut-o. I-am rugat, le-am cerut, i-am atenţionat, am atenţionat asupra riscurilor care sunt asupra ţării şi asupra stabilităţii politice, n-au ţinut cont de nimic din ce am spus. În consecinţă, este obligaţia lor politică şi morală, şi din punct de vedere constituţional, să aducă majoritatea care a dat jos guvernul la majoritatea care formează un nou guvern”.