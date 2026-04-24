Vicepremierul Oana Gheorghiu a venit cu explicații suplimentare despre inițiativa privind de Valori București (BVB) a unor companii de stat, prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni, în funcție de profilul fiecăreia. Gheorghiu a precizat că e doar un început de discuție, un document exploratoriu, fără implicații juridice, pe care ea a ales să-l publice în virtutea transparenței și pentru că nu i se pare normal să facă lucrurile pe ascuns, așa cum sunt obișnuiți să facă majoritatea politicienilor. Gheorghiu a mai spus că documentul respectiv a ajuns la toate partidele din coaliție pentru ca acestea să-și spună punctul de vedere și doar „PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”.

Oana Gheorghiu: Nu e nimic mai mult decât un început de conversație

„Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări:

Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu.

Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă.

Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție.

Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice.

Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări.

Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație.

Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri, eu am ales să implic în acest proces de consultare toți actorii publici și chiar și unii privați tocmai pentru a identifica cea mai bună și sănătoasă soluție pentru România și în beneficiul românilor”, a scris vicepremierul, .

Oana Gheorghiu: Eu nu renunț și știu că nici România nu renunță

Aceasta a scris apoi că e conștientă că prin activitatea sa la Guvern a deranjat multe interese, oameni puși politic în diverse funcții sau oameni care făceau bani buni din contracte păguboase cu statul.

„Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări.

Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi toți.

Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații.

Dar eu nu renunț și știu că nici România nu renunță. Românii merită mai mult și cred cu tărie că atunci când muncești corect, respectând legea, cu consecvență și perseverență, lucrurile merg înainte”, a mai scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.