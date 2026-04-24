B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 16:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa foto: Oana Gheorghiu / Facebook
Vicepremierul Oana Gheorghiu a venit cu explicații suplimentare despre inițiativa privind listarea la Bursa de Valori București (BVB) a unor companii de stat, prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni, în funcție de profilul fiecăreia. Gheorghiu a precizat că e doar un început de discuție, un document exploratoriu, fără implicații juridice, pe care ea a ales să-l publice în virtutea transparenței și pentru că nu i se pare normal să facă lucrurile pe ascuns, așa cum sunt obișnuiți să facă majoritatea politicienilor. Gheorghiu a mai spus că documentul respectiv a ajuns la toate partidele din coaliție pentru ca acestea să-și spună punctul de vedere și doar „PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”.

Oana Gheorghiu: Nu e nimic mai mult decât un început de conversație

„Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări:

Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu.

Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă.

Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție.

Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice.

Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări.

Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație.

Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri, eu am ales să implic în acest proces de consultare toți actorii publici și chiar și unii privați tocmai pentru a identifica cea mai bună și sănătoasă soluție pentru România și în beneficiul românilor”, a scris vicepremierul, pe Facebook.

Oana Gheorghiu: Eu nu renunț și știu că nici România nu renunță

Aceasta a scris apoi că e conștientă că prin activitatea sa la Guvern a deranjat multe interese, oameni puși politic în diverse funcții sau oameni care făceau bani buni din contracte păguboase cu statul.

„Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări.

Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi toți.

Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații.

Dar eu nu renunț și știu că nici România nu renunță. Românii merită mai mult și cred cu tărie că atunci când muncești corect, respectând legea, cu consecvență și perseverență, lucrurile merg înainte”, a mai scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Politică
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Politică
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Politică
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
George Simion, derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”. Ce riscă acum liderul AUR (VIDEO)
Politică
George Simion, derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”. Ce riscă acum liderul AUR (VIDEO)
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
Politică
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
Drulă: „Scumpirea călătoriilor la metrou e o măgărie PSD-istă”. Explicațiile
Politică
Drulă: „Scumpirea călătoriilor la metrou e o măgărie PSD-istă”. Explicațiile
Ultima oră
19:10 - Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”
18:59 - O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
18:37 - Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer de prostată în stadiu incipient: „Sunt sănătos”
18:35 - Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
18:24 - Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
18:07 - Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
18:04 - Val de teorii ale conspirației după moartea și dispariția unor cercetători din SUA. Familiile: „Speculațiile sunt dezgustătoare”
17:57 - Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
17:51 - Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
17:30 - Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)