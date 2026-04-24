Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la finalul unei reuniuni informale a Consiliul European desfășurate în Cipru, că nu există semnale de îngrijorare la nivel european privind situația politică din România.

Șeful statului a precizat că a avut mai multe discuții informale cu lideri europeni, însă tonul acestora a fost unul relaxat, fără motive de alarmă.

Există temeri în Europa legate de situația politică din România?

Întrebat dacă a observat că ar exista o îngrijorare la nivel european privind evoluțiile politice din România, Nicușor Dan a respins această idee:

“Nu, să știți că am avut… cum se întâmplă pe culoare, așa, stai de vorbă cu multă lume. Unii m-au întrebat, alții nu m-au întrebat. Cei care m-au întrebat, au făcut-o într-un mod foarte relaxat, dorind să înțeleagă. Nimeni n-a fost în vreun fel de panică și mesajul meu cel mai important a fost că continuăm direcția pro-occidentală și că aceste tensiuni nu afectează discuțiile pe SAFE și PNRR care vizează Uniunea.”.

Ce mesaj a transmis România partenerilor europeni

Președintele a subliniat că principalul mesaj transmis în cadrul întâlnirilor a fost legat de continuitatea orientării strategice a României. Potrivit acestuia, tensiunile politice interne nu influențează angajamentele externe ale țării, în special în ceea ce privește mecanismele europene precum Planul Național de Redresare și Reziliență și programul SAFE.

Sunt afectate negocierile europene de contextul politic intern?

Șeful statului a dat asigurări că discuțiile la nivel european continuă fără sincope, în ciuda climatului politic tensionat din țară.

Amintim că președintele României a participat zilele acestea la reuniunea informală a Consiliului European, desfășurată în Cipru.

„Acesta a fost un Consiliu informal, nu s-au luat decizii. Deciziile se vor lua de la Consiliul din iunie. A fost un tur de masă pe opiniile fiecăreia dintre țări. Bineînțeles, ca de obicei, state care vor să cheltuiescă mai mult, altele care vor mai puțin.

Pentru România, mesajele noastre au fost: ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple, securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultură și de coeziune și să nu uităm de flancul estic. Deci, primul mesaj, ne dorim un buget ambițios al Uniunii.

Al doilea mesaj, ne interesează foarte tare segmentul, pilonul de competitivitate și mesajul României, alături de mesajul multora dintre țările, să le spunem, mai puțin dezvoltate, a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu creștem decalajul care, evident, există în momentul acesta.”, a mai spus președintele.