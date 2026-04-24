Acasa » Externe » Premieră istorică: Ungaria va avea un ministru nevăzător. De ce portofoliu se va ocupa Vilmos Kátai-Németh (FOTO)

Premieră istorică: Ungaria va avea un ministru nevăzător. De ce portofoliu se va ocupa Vilmos Kátai-Németh (FOTO)

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 17:16
Premieră istorică: Ungaria va avea un ministru nevăzător. De ce portofoliu se va ocupa Vilmos Kátai-Németh (FOTO)
Premierul ales al Ungariei, Peter Magyar, și doi dintre miniștrii pe care și i-a ales - cel pentru Familie și cel pentru Transporturi. Sursa foto: Péter Magyar / Facebook
Cuprins
  1. Ungaria va avea un nevăzător ministru pentru egalitatea de șanse
  2. Ce responsabilități va avea Vilmos Kátai-Németh

Premieră istorică în Ungaria. Premierul ales, Peter Magyar, a anunțat că un nevăzător, dr. Vilmos Kátai-Németh, va fi ministrul Afacerilor Sociale și Familiei. Kátai-Németh va fi responsabil și de accesibilitate și egalitatea de șanse.

Ungaria va avea un nevăzător ministru pentru egalitatea de șanse

Peter Magyar a susținut că Vilmos Kátai-Németh s-a născut la Győr, a crescut la Budapesta și acum locuiește la Csepel.

„Și-a pierdut vederea la vârsta de 16 ani, ceea ce a fost un punct de cotitură pentru el, dar l-a și întărit: a câștigat centura neagră în aikido, a obținut o diplomă în Drept și lucrează ca avocat. Ca persoană cu deficiențe de vedere, cunoaște din experiență personală provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Egalitatea de șanse este extrem de importantă pentru el”, a transmis Peter Magyar, pe Facebook.

Vilmos Kátai-Németh e membru al partidului Tisza, condus de Peter Magyar, din 2024 și e reprezentant individual al circumscripției electorale din Csepel.

Ce responsabilități va avea Vilmos Kátai-Németh

„Scopul său principal este de a asigura accesul tuturor compatrioților noștri – indiferent de locul lor de naștere sau origine – la asistență medicală și educație de calitate.

Scopul său este de a-i reprezenta pe cei aflați în nevoie și de a consolida sistemul social și de protecție a copilului.

Prioritizează crearea unui sistem funcțional de protecție a copilului, investigarea completă a infracțiunilor comise în ultimii 20 de ani și dezvoltarea unui sistem eficient de asistență socială”, a mai transmis premierul ales al Ungariei.

Peter Magyar, care a câștigat alegerile parlamentare cu o majoritate de două treimi, a declarat anterior că se așteaptă să aibă 16 miniștri. Pentru Educație, Justiție și Interne încă n-a desemnat un ministru.

Citește și...
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer de prostată în stadiu incipient: „Sunt sănătos”
Externe
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer de prostată în stadiu incipient: „Sunt sănătos”
Haos într-un mall din SUA. Schimb de focuri între două grupuri. Un mort, cinci răniți și mai multe arestări
Externe
Haos într-un mall din SUA. Schimb de focuri între două grupuri. Un mort, cinci răniți și mai multe arestări
Premierul Estoniei cere interzicerea pe viață a soldaților ruși în Schengen: „Veți acești oameni lângă casa voastră?”
Externe
Premierul Estoniei cere interzicerea pe viață a soldaților ruși în Schengen: „Veți acești oameni lângă casa voastră?”
Tensiuni în NATO: Statele Unite iau în calcul suspendarea Spaniei din Alianță. Cum reacționează premierul Pedro Sánchez
Externe
Tensiuni în NATO: Statele Unite iau în calcul suspendarea Spaniei din Alianță. Cum reacționează premierul Pedro Sánchez
Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani
Externe
Norvegia pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani
Luna nu mai e doar un vis. Oameni ar putea trăi și munci acolo în mai puțin de 10 ani. Ce spune șeful unei companii spațiale
Externe
Luna nu mai e doar un vis. Oameni ar putea trăi și munci acolo în mai puțin de 10 ani. Ce spune șeful unei companii spațiale
Emmanuel Macron renunță la politică. Ce va face după încheierea mandatului la Elysee
Externe
Emmanuel Macron renunță la politică. Ce va face după încheierea mandatului la Elysee
Cutremur puternic într-o destinație de vacanță preferată de români. Seismologii au măsurat o magnitudine de 5,8
Externe
Cutremur puternic într-o destinație de vacanță preferată de români. Seismologii au măsurat o magnitudine de 5,8
Accident feroviar la Copenhaga. Precizările MAE despre românii implicați
Externe
Accident feroviar la Copenhaga. Precizările MAE despre românii implicați
Republica Moldova și Ucraina, mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Ce factori influențează negocierile
Externe
Republica Moldova și Ucraina, mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Ce factori influențează negocierile
