Premieră istorică în Ungaria. Premierul ales, Peter Magyar, a anunțat că un nevăzător, dr. Vilmos Kátai-Németh, va fi ministrul Afacerilor Sociale și Familiei. Kátai-Németh va fi responsabil și de accesibilitate și egalitatea de șanse.

Ungaria va avea un nevăzător ministru pentru egalitatea de șanse

Peter Magyar a susținut că Vilmos Kátai-Németh s-a născut la Győr, a crescut la Budapesta și acum locuiește la Csepel.

„Și-a pierdut vederea la vârsta de 16 ani, ceea ce a fost un punct de cotitură pentru el, dar l-a și întărit: a câștigat centura neagră în aikido, a obținut o diplomă în Drept și lucrează ca avocat. Ca persoană cu deficiențe de vedere, cunoaște din experiență personală provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Egalitatea de șanse este extrem de importantă pentru el”, a transmis Peter Magyar, pe Facebook.

Vilmos Kátai-Németh e membru al partidului Tisza, condus de Peter Magyar, din 2024 și e reprezentant individual al circumscripției electorale din Csepel.

Ce responsabilități va avea Vilmos Kátai-Németh

„Scopul său principal este de a asigura accesul tuturor compatrioților noștri – indiferent de locul lor de naștere sau origine – la asistență medicală și educație de calitate.

Scopul său este de a-i reprezenta pe cei aflați în nevoie și de a consolida sistemul social și de protecție a copilului.

Prioritizează crearea unui sistem funcțional de protecție a copilului, investigarea completă a infracțiunilor comise în ultimii 20 de ani și dezvoltarea unui sistem eficient de asistență socială”, a mai transmis premierul ales al Ungariei.

Peter Magyar, care a câștigat alegerile parlamentare cu o majoritate de două treimi, a declarat anterior că se așteaptă să aibă 16 miniștri. Pentru Educație, Justiție și Interne încă n-a desemnat un ministru.