Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)

Ana Maria
24 apr. 2026, 17:15
Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Ce s-a discutat la reuniunea informală
  2. Ce s-a discutat despre fondurile europene 2028-2034
  3. Ce s-a discutat despre Ucraina, potrivit lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a susținut, vineri, o conferință de presă la finalul reuniunii informale a Consiliului European, care a avut loc în Cipru.

Nicușor Dan a prezentat subiectele care s-au discutat în cadrul reuniunii. Printre acestea, se numără fondurile europene, situația din Ucraina, dar și cea din Orient.

Ce s-a discutat la reuniunea informală

„Acesta a fost un Consiliu informal, nu s-au luat decizii. Deciziile se vor lua de la Consiliul din iunie. A fost un tur de masă pe opiniile fiecăreia dintre țări. Bineînțeles, ca de obicei, state care vor să cheltuiescă mai mult, altele care vor mai puțin.

Pentru România, mesajele noastre au fost: ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple, securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultură și de coeziune și să nu uităm de flancul estic. Deci, primul mesaj, ne dorim un buget ambițios al Uniunii.

Al doilea mesaj, ne interesează foarte tare segmentul, pilonul de competitivitate și mesajul României, alături de mesajul multora dintre țările, să le spunem, mai puțin dezvoltate, a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu creștem decalajul care, evident, există în momentul acesta.”

Ce s-a discutat despre fondurile europene 2028-2034

„După aceea, o atitudine nuanțată față de noile surse de finanțare pe care Uniunea le dorește, pe deoparte, anumite taxe, pe de o altă parte, alte tipuri de taxe, cum ar fi pe jocurile de noroc, dar aici este o discuție mai degrabă tehnică și nu în ultimul rând, pe diferența între ce vrem să cheltuim și banii pe care îi avem în momentul de față, am fost printre cei care au susținut posibilitatea Uniunii de a se împrumuta, în loc de a lua bani din bugetele locale pentru a accelera dezvoltarea.

Și, bineînțeles, pe fiecare dintre subiectele astea nu le-am început noi acum, sunt echipele tehnice ale fiecăreia dintre țări care sunt la Bruxelles, care sunt în coordonare și cu noi, și cu Guvernul, și cu ministerele.

Discuția asta va continua și sperăm să o terminăm la sfârșitul lui 2026, astfel încât să avem o previzibilitate începând cu 2028, când banii ăștia vor fi disponibili și, în paralel, trebuie să facem discuția la noi acasă ca să vedem cum putem să-i fructificăm mai bine, să nu fim în situația în care am fost de fiecare dată, că începem să-i cheltuim abia la jumătatea intervalului de șapte ani, în loc să-i cheltuim din primul an și în felul ăsta să ne dezvoltăm. Asta a fost pe scurt discuția despre fondurile europene 2028-2034.„, a spus președintele.

Ce s-a discutat despre Ucraina, potrivit lui Nicușor Dan

„A fost aseară o discuție despre Ucraina, inițial cu președintele Zelenski, după aceea între lideri.

Știți, faptul că s-a deblocat acel împrununt de 90 de miliarde, faptul că s-a lansat al 20-lea pachet de sancțiuni. Situația din Ucraina este ceva mai bună decât situația cu care eram obișnuiți.

Președintele Zelenski ne-a spus că de la începutul anului 2026, teritoriile recâștigate de Ucraina sunt ceva mai multe decât cele pierdute.

Deci pentru prima oară este o inversare în ceea ce privește teritoriile.

Am vorbit și de necesitățile pe care Ucraina le are, dar a fost exprimat un consens de a susține în continuare această cauză și a fost o discuție foarte nuanțată care ne interesează din perspectiva faptului că intrarea Ucrainei în Uniune este conexată, cumva, cu intrarea Moldovei, despre cum să privim cu toții procesul de aderare, în special despre Ucraina a vorbit, dar discuția este generală și despre Balcanii de Vest.

Iar azi a fost o cină de lucru cu mai mulți șefi de stat din zona Golfului, despre ce este de făcut pentru a stabiliza regiunea. Evident, ne interesează asta din perspectiva economiei. Prețul energiei ne interesează și asta mai mult sau în grade diferite din perspectiva eventualelor fluxuri migratorii pe care o situație conflictuală în zonă poate să le aducă pentru Europa. Pe scurt, ăsta a fost Consiliul”.

