Noua lege a salarizării va aduce creșteri de salarii pentru politicieni. Un document apărut în spațiul public indică majorări de salarii pentru demnitari și eliminarea unor sporuri pentru bugetari. Ministerul Muncii spune că nu este o variantă oficială, iar premierul Ilie Bolojan dă asigurări că veniturile nu vor scădea.

Ce prevede documentul despre creșterea salariilor demnitarilor

Un document citat de arată că noua lege a salarizării pregătită de Guvernul condus de Ilie Bolojan ar aduce creșteri semnificative pentru demnitari, în paralel cu reducerea sau eliminarea unor beneficii pentru bugetari.

Potrivit datelor apărute, salariul brut al președintelui României ar urma să urce de la 24.960 de lei la 34.600 de lei, echivalentul a aproximativ 6.800 de euro. Și ar beneficia de o majorare, de la 26.450 de lei la 30.275 de lei brut.

Creșteri sunt prevăzute și în Parlament. Președintele Camerei Deputaților ar ajunge la 30.275 de lei, vicepreședinții la 27.939 de lei, iar deputații ar avea un salariu brut de 23.528 de lei.

Ce schimbări majore ar aduce noua lege a salarizării

Conform documentului, legea ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027 și ar introduce o serie de modificări importante în sistemul public:

plafonarea sporurilor la maximum 20% din salariul de bază, față de 30% în prezent

reducerea diferenței dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistem, de la 1:12 la 1:8

introducerea unei valori de referință de 4.325 lei pentru calculul salariilor

acordarea unor bonusuri de performanță de până la 30%, dar doar pentru un număr limitat de angajați

Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea

Lista modificărilor include și eliminarea sau reducerea mai multor sporuri acordate în prezent:

indemnizația de hrană ar urma să fie eliminată complet

sporul pentru titlul de doctor ar dispărea (cu excepția profesorilor)

sporul de confidențialitate din Justiție ar fi eliminat

sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare ar dispărea

sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică ar fi eliminat

sporul pentru condiții grele de muncă ar fi redus de la 15% la 5%

indemnizația pentru cifrul de stat din diplomație ar fi eliminată

Ce spune Ministerul Muncii despre documentul apărut privind noua lege a salarizării

Reprezentanții Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au transmis că varianta vehiculată în spațiul public nu este una oficială.

„Având în vedere informațiile vehiculate recent în spațiul public referitoare la proiectul de lege a salarizării unitare, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale atrage atenția că documentele care circulă nu provin de la instituția noastră și nu reprezintă o formă oficială. Ministerul Muncii nu a făcut public niciun proiect de act normativ privind legea salarizării unitare.

În momentul în care va exista o variantă agreată de toți decidenții politici, proiectul de lege va fi prezentat în mod transparent și supus procesului legal de consultare publică”.

Vor pierde bani bugetarii? Explicațiile premierului

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, la , dacă există riscul ca angajații din sectorul public să aibă venituri mai mici după aplicarea noii legi.

Acesta a respins scenariul unor scăderi salariale și a insistat că legea urmărește echilibrarea sistemului: „Această lege nu va scădea niciun venit din sectorul bugetar, să fie clar”.

„Cei care au câștiguri mai mari decât ar fi normal, ca urmare a clasificării meseriilor și funcțiilor din sectorul public, vor rămâne la câștigurile pe care le au până vor fi ajunși din urmă de cei cărora, an de an, le vor crește veniturile, astfel încât, în următorii ani, să existe o echitate”, a mai menționat Bolojan.

De ce este importantă noua lege a salarizării

Șeful Guvernului a subliniat că adoptarea legii este esențială pentru accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„România s-a angajat, pentru a accesa fondurile din PNRR, că va veni cu o lege a salarizării unitare. Trebuie să o aprobăm în vara acestui an, pentru că de aprobarea ei în Parlament depinde accesarea a peste 700 de milioane de euro”, a mai spus premierul.