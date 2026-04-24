Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente

Ana Maria
24 apr. 2026, 18:35
Victor Ponta. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Victor Ponta despre presupusa cetățenie
  2. Când și cum a obținut cetățenia sârbă
  3. Ce spune Ponta despre decizia luată în timpul inundațiilor

Numele lui Victor Ponta apare într-un document oficial al Registrului Comerțului din Turcia, care sugerează că ar avea și cetățenie turcă, pe lângă cea sârbă. Informația a generat reacții rapide, însă fostul premier respinge categoric această variantă.

Ce spune Victor Ponta despre presupusa cetățenie

Fostul șef al Guvernului susține că este vorba despre o eroare și că nu deține cetățenie turcă, ci doar statut de rezident în Turcia.

„Mulțumesc pentru semnalare. Cred că este o confuzie. Eu sunt rezident străin. Știți că iubesc Turcia. Cred că România ar avea de câștigat din dezvoltarea relației politice și economice cu Turcia”, a declarat Victor Ponta, potrivit Libertatea.

Potrivit informațiilor apărute, numele fostului premier figurează în mai multe documente legate de o firmă înregistrată în Turcia. Acesta susține, însă, că prezența sa în aceste acte este legată de statutul de rezident și nu indică o dublă cetățenie. (VEZI AICI DOCUMENTELE)

Când și cum a obținut cetățenia sârbă

Victor Ponta a vorbit anterior despre cetățenia sârbă, pe care spune că a primit-o ca semn de recunoștință pentru o decizie luată în perioada în care era prim-ministru.

Acesta a relatat că, în timpul unor inundații puternice din 2004, ar fi decis deschiderea barajului de la Porțile de Fier pentru a proteja capitala Belgrad, chiar dacă această măsură a dus la inundarea unor zone din România.

Mi-au dat-o fiindcă i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o s-o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul”, a dezvăluit Ponta la podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”.

Ce spune Ponta despre decizia luată în timpul inundațiilor

Fostul premier susține că decizia a fost una dificilă, dar necesară, chiar dacă a avut consecințe pentru unele comunități din România.

„Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindca s-ar fi inundat partea românească, care s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate”, a mai declarat Victor Ponta.

