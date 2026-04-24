Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu de prostată în stadiu incipient, descoperit în urma unor controale efectuate după o intervenție chirurgicală de rutină în 2024. Potrivit oficialului, afecțiunea a fost tratată complet, fără complicații, iar în prezent starea sa de sănătate este foarte bună.

Diagnostic apărut după o intervenție pentru o afecțiune benignă

Conform raportului anual de sănătate publicat de biroul său, Benjamin Netanyahu a fost operat în decembrie 2024 pentru o problemă benignă a prostatei, scrie Agerpres.

Ulterior, în urma analizelor și controalelor de rutină, medicii au identificat o leziune malignă de mici dimensiuni, „mai mică de un centimetru”. Aceasta se afla într-un stadiu incipient și nu prezenta semne de extindere în organism, ceea ce a permis intervenția rapidă.

Decizia de a începe tratamentul imediat

Premierul israelian a explicat că medicii i-au oferit două variante: monitorizarea atentă a evoluției sau începerea unui tratament activ.

Acesta a ales să nu amâne și să trateze imediat problema. Potrivit declarațiilor sale, intervenția a avut succes, iar leziunea a fost eliminată complet.

„Sunt sănătos”, a transmis Netanyahu într-un mesaj publicat pe platforma X, unde a precizat și că se află în „excelentă condiție fizică”.

Anunț amânat din motive politice

Benjamin Netanyahu a mai spus că a decis să nu facă publică imediat informația despre diagnostic. Potrivit acestuia, raportul medical a fost amânat cu aproximativ două luni.

Motivul invocat a fost contextul politic și de securitate din regiune. Liderul israelian a declarat că nu a dorit ca aceste informații să fie folosite de guvernul iranian în scopuri de „propagandă falsă”, în timpul conflictului actual.

Starea de sănătate, în prezent

Potrivit documentului oficial, tratamentul a avut rezultate foarte bune, iar în acest moment nu există urme ale bolii. Netanyahu a subliniat că își desfășoară activitatea în mod normal și că nu există restricții medicale majore.

Anunțul vine în contextul în care sănătatea liderilor politici este adesea atent monitorizată, mai ales în perioade tensionate, iar transparența în astfel de cazuri devine un subiect de interes public.