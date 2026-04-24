Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la finalul reuniunii informale a Consiliului European de la Nicosia, Cipru. Și de data aceasta a fost întrebat insistent de reporteri despre criza politică de la București și, din nou, Nicușor Dan a spus că nu vrea să emită nicio părere deoarece vrea să-și păstreze poziția de mediator.

Nicușor Dan, întrebat despre criza politică: Eu sunt mediator

„Conform Constituției, eu sunt mediatorul. În momentul de față, noi avem un guvern din care s-au retras niște miniștri și probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară.

Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Și eu, ca președinte, nu pot decât să constat asta și… Până în momentul în care, eventual, această situație întrerupe, nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare.

Asta este ce pot eu să fac”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de un reporter ce le spune oamenilor care așteaptă de la el mai multă fermitate, Dan a punctat zâmbind: „Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator, altceva nu pot să le spun”.

Nicușor Dan a mai spus, întrebat de relațiile cu premierul Ilie Bolojan, că mereu acestea au fost unele cordiale, „dar aici vorbim de o chestiune instituțională”.

Va funcționa Guvernul mai bine fără PSD?

Întrebat dacă e de acord cu premierului Bolojan, că Guvernul va funcționa mai bine și mai ieftin fără miniștrii PSD, Nicușor Dan a răspuns: „Bineînțeles că am o opinie, dar pentru că vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator, nu o să vă spun decât că îmi cereți să compar două scenarii și nu pot să fac asta. Sau cel puțin în momentul ăsta, în momentul în care vom avea o stabilitate și ne vom pune o problemă peste un an de zile, atunci o să pot să-mi dau o părere, ca să nu influențez discuțiile între actori”.