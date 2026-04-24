Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 18:24
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR". Ce spune despre Nicușor Dan
Cuprins
  1. Theodor Paleologu: Nicușor Dan nu cunoaște suficient de bine fauna politică
  2. Paleologu: Singurul câștigător din toată această poveste este AUR

Profesorul Theodor Paleologu, fost diplomat și fost ministru al Culturii, crede că AUR e singurul câștigător al actualei crize politice, că Guvernul Bolojan va rezista doar printr-un miracol și că dorința președintelui Nicușor Dan de a îmblânzi partidele din coaliție e o iluzie.

Theodor Paleologu: Nicușor Dan nu cunoaște suficient de bine fauna politică

Criza politică „este un remake, este reluarea unui film pe care l-am mai văzut, dar într-o situație diferită, pentru că în 2009 era un președinte jucător, care până la urmă a câștigat confruntarea cu PSD-ul, câștigând alegerile prezidențiale împotriva lui Mircea Geoană, în timp ce acum avem un președinte care nu e deloc un luptător, în orice caz nu în aceeași ligă și va căuta o altă soluție.

Atâta numai că Nicușor Dan nu cunoaște suficient de bine această faună, el nu a avut o experiență îndelungată în fauna politică românească și își imaginează cu bună credință, fără îndoială, că poate îmblânzi tigrii, dar este probabil o iluzie”, a declarat profesorul, pentru RFI.

Paleologu: Singurul câștigător din toată această poveste este AUR

Acesta a mai susținut că „singurul câștigător din toată această poveste este AUR” și că „doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan”.

„În mod evident, urmează o moțiune de cenzură și o simplă aritmetică parlamentară ne spune că acest Guvern va cădea. Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Cel mai probabil, PSD împreună cu AUR și POT, SOS și ce mai e pe acolo vor vota împotriva Guvernului Bolojan, care va pica, asta este cea mai probabilă predicție”, a declarat Theodor Paleologu, pentru RFI.

