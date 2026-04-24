„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”, a spus Simion despre Nicușor Dan. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a anunțat că analizează o sesizare care îl vizează pe liderul AUR, George Simion, după o declarație controversată pe care a făcut-o la adresa președintelui Nicușor Dan.

De ce este analizată de CNCD declarația „avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”

Declarația a fost făcută într-un context politic tensionat și face referire directă la șeful statului. Sesizarea reclamată la CNCD susține că afirmațiile ar putea reprezenta o formă de stigmatizare a unei categorii vulnerabile.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celălalte partide. De el promit că mă ocup mâine (vineri, 24 aprilie – n.r) într-o reacţie publică”, a spus Simion.

Ulterior, a reluat ideea într-o altă intervenție publică:

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească. Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”.

De ce ar putea fi considerată discriminatorie afirmația

Vicepreședintele interimar al CNCD, Cătălin Raiu, a explicatm că sesizarea invocă prejudicii de imagine aduse persoanelor care suferă de afecțiuni medicale. Potrivit acestuia, în plângere se arată că declarațiile lui Simion ar fi stigmatizat o categorie de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale, potrivit .

Ce riscă George Simion în acest caz

În urma analizei, CNCD trebuie să stabilească dacă afirmațiile se încadrează într-o formă de discriminare. Dacă va fi găsit vinovat, liderul AUR riscă o amendă contravențională cuprinsă între 2.000 și 50.000 de lei.

Potrivit reprezentanților CNCD, procedura presupune audierea părților implicate, care vor avea posibilitatea să își prezinte punctele de vedere. Această etapă ar putea dura aproximativ o lună și jumătate, însă, în funcție de volumul de lucru al instituției, termenul se poate prelungi chiar și până la doi ani.