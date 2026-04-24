Decesele și disparițiile a cel puțin 10 persoane implicate în proiecte sensibile din au alimentat numeroase teorii ale conspirației în mediul online. În timp ce „anchetatorii” de pe internet vorbesc despre legături ascunse, autoritățile și familiile victimelor resping aceste idei și cer respect pentru cei pierduți.

Cazuri reale, transformate în teorii „nebunești”

Mai mulți cercetători sau persoane asociate unor domenii sensibile au murit sau au dispărut în ultimele luni, ceea ce a dus la apariția unor speculații intense în mediul online, potrivit BBC.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este cel al astronomului american Carl Grillmair, ucis în februarie, în locuința sa din Llano, California. Soția sa respinge categoric teoriile conspirației: „Cred că este o absurditate absolută”, spune Louise Grillmair. „Adică, există faptele și sunt acolo”.

Anchete oficiale și explicații clare

În cazul lui Grillmair, autoritățile au identificat un suspect. Un bărbat de 29 de ani, Freddy Snyder, a fost acuzat de crimă și jaf și urmează să fie prezentat în instanță.

Deși există un suspect și o anchetă în desfășurare, numele astronomului apare frecvent în teoriile conspirației care susțin existența unui tipar în aceste cazuri.

Lista vehiculată online include aproximativ 10 persoane, însă nu toate sunt oameni de știință. Printre ei se află un asistent administrativ, un general al Forțelor Aeriene, un inginer și chiar un custode.

„Tiparul nu există”, spun specialiștii

Scepticii au încercat să combată aceste teorii cu argumente statistice. Scriitorul științific Mick West a explicat că, dintr-o populație de aproximativ 700.000 de persoane cu acces la informații clasificate în SUA, este normal să existe decese.

„Mortalitatea obișnuită pe parcursul a 22 de luni prezice aproximativ 4.000 de decese, aproximativ 70 de omucideri și aproximativ 180 de sinucideri. Lista are 10… Decesele sunt reale. Durerea familiilor este reală. Tiparul nu este”.

Familiile încearcă să oprească dezinformarea

Rudele celor implicați au intervenit public pentru a combate zvonurile. Soția generalului în retragere William Neil McCasland a transmis că informațiile conspiraționiste sunt false.

Aceasta a subliniat că, deși soțul ei a avut acces la informații clasificate în trecut, acesta era pensionat de ani buni. „Pare destul de puțin probabil să fi fost luat pentru a-i extrage secrete foarte vechi”.

Într-o notă ironică, femeia a respins zvonurile spunând: „În acest moment, nefiind absolut niciun semn al lui, poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă”.

Explicații concrete pentru mai multe cazuri

Alte situații au avut cauze clare. Un fizician a fost ucis de un fost coleg, care a fost arestat și a mărturisit fapta. Un alt cercetător a dispărut după o perioadă dificilă, marcată de moartea ambilor părinți, iar ulterior a fost găsit decedat.

Există și cazuri de decese cauzate de probleme medicale, confirmate oficial de medici legiști.

„Speculațiile sunt denigratoare”

În ciuda acestor explicații, teoriile continuă să circule online. Louise Grillmair spune că a fost contactată de persoane care susțin aceste idei.

„Am spus: «Ei bine, pot face mai mult decât o opinie»”, afirmă ea. „Am faptele”.

Familiile victimelor consideră că aceste speculații nu fac decât să le amplifice suferința și să afecteze memoria celor pierduți, descriind teoriile drept „teribile” și „dezgustătoare”.