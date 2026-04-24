Acasa » Politică » Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 apr. 2026, 17:30
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a declarat Simion despre Nicușor Dan
  2. Replica lui Nicușor Dan pentru Simion

Președintele Nicușor Dan a reacționat ferm după ce George Simion, liderul AUR, a avut un derapaj grav la adresa sa, numindu-l „paraplegic” în bătaie de joc. Declarațiile lui Simion, de altfel, au și ajuns în vizorul Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Ce a declarat Simion despre Nicușor Dan

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celelalte partide”, a declarat George Simion.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a anunțat că analizează o sesizare care îl vizează pe liderul AUR, dat fiind că pot exista prejudicii de imagine aduse persoanelor care suferă de afecțiuni medicale.

Replica lui Nicușor Dan pentru Simion

Întrebat într-o conferință de presă despre ieșirea lui Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Declarația (…) e sub orice nivel de dialog. Adică noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii ăștia. Dincolo de asta, ca fenomen general și nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”.

Citește și...
Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion
Politică
Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Politică
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Politică
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Politică
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
George Simion, derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”. Ce riscă acum liderul AUR (VIDEO)
Politică
George Simion, derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan: „Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”. Ce riscă acum liderul AUR (VIDEO)
Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau
Politică
Oana Gheorghiu, noi explicații despre inițiativa privind companiile de stat: Sunt conștientă că am deranjat multe interese – membri în CA-uri, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
Politică
Cum ar urma să arate noua lege a salarizării: Președintele, premierul și parlamentarii vor primi bani în plus. Ce sporuri și beneficii ar putea dispărea
19:12 - Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion
19:10 - Friedrich Merz propune aderarea Ucrainei la UE în etape. Zelenski: „Noi merităm o aderare deplină”
18:59 - O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
18:37 - Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer de prostată în stadiu incipient: „Sunt sănătos”
18:35 - Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
18:24 - Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
18:07 - Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
18:04 - Val de teorii ale conspirației după moartea și dispariția unor cercetători din SUA. Familiile: „Speculațiile sunt dezgustătoare”
17:57 - Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
17:51 - Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)