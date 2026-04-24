Președintele Nicușor Dan a reacționat ferm după ce George Simion, liderul AUR, a avut un derapaj grav la adresa sa, numindu-l „paraplegic” în bătaie de joc. Declarațiile lui Simion, de altfel, au și ajuns în vizorul Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Ce a declarat Simion despre Nicușor Dan

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celelalte partide”, a declarat George Simion.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a anunțat că analizează o sesizare care îl vizează pe liderul AUR, dat fiind că de imagine aduse persoanelor care suferă de afecțiuni medicale.

Replica lui Nicușor Dan pentru Simion

Întrebat într-o conferință de presă despre ieșirea lui Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Declarația (…) e sub orice nivel de dialog. Adică noi, politicienii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii ăștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii ăștia. Dincolo de asta, ca fenomen general și nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii și fel de fel de metafore din astea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”.